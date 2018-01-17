17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17.01.2018, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 начнется выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 2017 году». Депутаты, представители администрации города и Орджоникидзевского района осмотрят ряд спортивных площадок и посетят стадион «Калининец», где будет располагаться тренировочная база для участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 10:00 в Екатеринбурге на Верх-Исетском водохранилище будет проводиться обустройство купели (сбор по адресу: ул. Кирова, 40). Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области проведут техническое освидетельствование купели. Представители МЧС проверят толщину льда и других параметров, влияющих на безопасность, расскажут о том, как правильно вести себя во время проведения крещенских купаний.

В 10:30 энергоинспекция Екатеринбургской электросетевой компании проведет рейд по отключению частных жилых домов в Цыганском поселке, незаконно потребляющих энергию, в квадрате улиц Шескпира – Краснокамская – Викулова – Коперника (застройка в районе ТРЦ «Радуга-парк», сбор на перекрестке Шекспира – Краснокамская).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности УТПП в 2017 году и планам работы в 2018 году. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажет о приоритетных направлениях развития палаты, о программе запланированных мероприятий – выставок, конференций, форумов и деловых миссий, поделится информацией об инвестиционных возможностях региона, о взаимодействии бизнес-сектора с промышленными партнерами, а также подведет итоги деятельности в 2017 году.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации интерактивной программы «Олимпиада «Карта национальной безопасности». Председатель СРО ЕР Виктор Шептий, врио начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», председатель попечительского совета просветительского центра «Поколение» Владимир Сидоренко, директор Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании», руководитель партийного проекта СО ВПП ЕР «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова и координатор образовательного компонента проекта «Карта национальной безопасности» Игорь Павлов расскажут об особенностях проекта патриотической направленности, в рамках подготовки которого объединились несколько десятков силовых ведомств России. Пилотным регионом данного проекта стала именно Свердловская область. Главный партнер проекта – ГУМВД РФ по Свердловской области.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Выездная часть заседания начнется в 15:00, депутаты посетят опорный пункт полиции на ул. Суходольской, 47 (отъезд от здания администрации города, со двора, в 14:20).

В 14:00 в Арамили (Парк Сказов, 1) пройдет встреча руководства регионального отделения «Единой России» с делегатами XVII съезда. В программе – обсуждение участия делегатов съезда в мероприятиях регионального отделения по оказанию информационной и организационной поддержки Владимира Путина на выборах президента РФ. Во встрече примут участие секретарь Свердловского регионального отделения Виктор Шептий, руководитель регионального исполкома Александр Косинцев и делегаты съезда.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, возле кабинета пресс-службы № 313а) состоится брифинг председателя комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анны Байчибаевой «Екатеринбург готовится к Чемпионату мира по футболу: некоторые вопросы движения транспорта в районе «Екатеринбург-Арены».

В 18:00 в Екатеринбурге (пр. Ленина, 8) состоится открытие предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Екатеринбург. Другие новости 16.01.18

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