18 января в Свердловской области ожидаются следующие события

18.01.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Ключевым вопросом повестки станет формирование благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом России. С основным докладом по этому вопросу выступит вице-губернатор Павел Креков. Председатель свердловского областного отделения Российского детского фонда Марина Черкасова расскажет о реализации в регионе общественных инициатив по укреплению семейных ценностей и традиций. Главный врач медицинского центра «Бонум» Елена Дугина расскажет об организации ранней медицинской и реабилитационной помощи детям в Свердловской области. Ожидается, что члены правительства также на заседании рассмотрят более 20 проектов постановлений. После окончания заседания в пресс-холле на втором этаже состоится брифинг вице-губернатора Павла Крекова по основному вопросу повестки.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная экономическим преступлениям и вопросам предпринимательского риска. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор департамента развития предпринимательства и туризма министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Гольянова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Евгений Копелян, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев, адвокат, партнер АБ «Пучков и Партнеры» Алексей Захаров расскажут об особенностях расследования экономических преступлений и мерах ответственности бизнеса и предпринимателей перед законом, а также об использовании криптовалют в преступных схемах.

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке в Свердловской области к Крещенским купаниям. Крещенские купания в Свердловской области: где организованы купели? Как обеспечивается безопасность праздника? Как окунуться в прорубь, чтобы не заболеть? На эти и другие вопросы ответят: Отец Даниил Рябинин, председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии; Василий Досалиев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области; Наталья Эсаулова, врач-пульмонолог медицинского объединения «Новая больница».

В 14:00 в школе № 65 Екатеринбурга (ул. Постовского, 8) пройдёт интерактивная встреча по рациональному питанию для старшеклассников Ленинского района. В ходе квеста Food For Life школьники узнают, почему вредно недостаточное употребление горячих блюд, как это отражается на здоровье и внешнем виде, научатся находить здоровые продукты для обеда, будут дегустировать блюда вслепую и определять количество соли в разных продуктах. Организаторы: администрация и управление образования Ленинского района, МАУ «Городской центр медицинской профилактики», техникум индустрии питания и услуг «Кулинар».

Екатеринбург. Другие новости 17.01.18

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