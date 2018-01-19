19 января в Свердловской области ожидаются следующие события

19.01.2018, пятница

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) начнется рассмотрение иска областного прокурора Сергея Охлопкова к Екатеринбургской городской думе. Прокуратура требует уволить депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, допустивших грубые ошибки в декларациях о доходах.

В 10:00 в муниципальном театре балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) откроется Первый всероссийский форум театральных школ и театральных отделений детских школ искусств «Территория творчества». Ожидается, что на форуме будет принято решение о создании Союза театральных школ и театральных отделений детских школ искусств России. В открытии форума примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации программ материнского капитала и поддержки семей. Заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, заместитель управляющего отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина и заместитель директора ГБУ СО «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Ирина Туркина расскажут об изменениях в законодательстве – о реализации федеральной и региональной программ «Материнский капитал», о получении ежемесячных выплат при рождении первого и второго ребенка, необходимых документах и порядке оформления мер социальной поддержки.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная первым итогам внедрения электронной ветеринарной сертификации, начавшегося 1 января 2018 года. Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова и начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Оксана Рымарь расскажут, сколько предприятий готовы работать в «электронном обороте», поделятся информацией об условиях и порядке перехода на выдачу электронного карантинного сертификата на подкарантинную продукцию (овощи, фрукты, цветы, лес и пиломатериалы).

В 12:15 от главного корпуса УГГУ (ул. Куйбышева, 30) отправится автобус на крещенские купания студентов и сотрудников вуза. Место купания: Малый Исток, ул. Реактивная, 60а. Поддержать уральцев, а заодно познакомиться с загадочными русскими обычаями приедут студенты-первокурсники УГГУ из Китая. Они подготовили песни на русском и китайском языках.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации программ в Год добровольчества и волонтерства в РФ. Исполнительный директор ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников, главный врач Областной станции переливания крови Сергей Чеканов и президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов расскажут о программе мероприятий в 2018 году, об идее популяризации донорства и здорового образа жизни, а также сообщат об объединении добровольцев и болельщиков фанклуба «Урал» в преддверии проведения чемпионата мира по футболу.

В 15:30 в гимназии № 9 Екатеринбурга (пр. Ленина, 33) состоится Рождественский бал XIX века для старшеклассников Верх-Исетского района. В программе: полонез, падеграс, полька, вальс, игры и культура торжеств прошлого столетия.

Екатеринбург. Другие новости 19.01.18

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