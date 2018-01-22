22 января в Свердловской области ожидаются следующие события

22.01.2018, понедельник

В 09:00 в Нижнем Тагиле (ул. Красногвардейская, 57/2) стартует фестиваль инклюзии. Его участниками станут люди с ограниченными возможностями здоровья, педагоги и учащиеся коррекционных школ, представители общественных организаций, студенты, а также вице-президент Французской ассоциации слепых им. Валентина Гаюи Марк Офран. В рамках фестиваля пройдут молодежные инклюзивные игры, круглый стол в темноте на тему «Инклюзия в Нижнем Тагиле», курсы повышения квалификации для преподавателей по формированию коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Фонда президентских грантов.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проверкам предприятий на наличие долгов по выплате заработной платы. В ноябре 2017 года прокуратура Свердловской области начала масштабную проверку всех предприятий региона, имеющих долги по выплате заработной платы. Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Михаил Мякишев поделится статистикой обращений граждан и трудовых коллективов в связи с долгами работодателей, расскажет о выявленных нарушениях и мерах прокурорского реагирования.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме «двойной продажи» квартир в новостройках в Екатеринбурге. Общественная палата Свердловской области и депутаты Государственной Думы подключились к решению конфликта вокруг «двойной продажи» 142 квартир в новостройках ЖК «Полесье» в Екатеринбурге: почему пайщики не могут получить право собственности на жилье, в которое заселились, и подтверждение его ввода в эксплуатацию? К какому ущербу для государства привело банкротство застройщика? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Винницкий, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области; Илья Раков, адвокат Общественной палаты Свердловской области; Владимир Квансков, конкурсный управляющий ГК «Кронверк»; Андрей Белов, представитель ЖСК «Янтарь-2»; Юлия Реутова, представитель УрО РАН; Дмитрий Ионин, депутат Государственной думы РФ.

В 15:00 в Главном управлении МЧС России по Свердловской области (ул. Шейнкмана, 84) состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею службы пожаротушения Свердловской области. В мероприятии примут участие временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, представители администрации г. Екатеринбурга. За успехи в службе огнеборцы и ветераны пожарной охраны будут награждены ведомственными наградами, почетными грамотами. Для гостей праздника выступят художественные коллективы с творческими музыкальными номерами.

Екатеринбург. Другие новости 21.01.18

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