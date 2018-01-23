23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23.01.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. С докладом по вопросу «Об утверждении Положения «О Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга» выступит глава департамента Екатерина Сибирцева; о проведении в гордуме антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов доложит председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности Александр Мяконьких; об организации работы служб городского благоустройства в зимний период 2017-2018 годов доложит руководитель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

В 11:00 в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. О графике интеллектуальных состязаний, уровне сложности заданий, а также преимуществах, которые дает победа в олимпиаде при поступлении в вуз, расскажут министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Дворца молодежи Константин Шевченко и представители Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 308) состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах президента России в 2018 году между Общественной палатой Свердловской области и несколькими общественными организациями. Среди них: Совет ветеранов Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил в Свердловской области, Свердловское региональное отделение общероссийского общественного движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи» и другие.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная программе региональных мероприятий в рамках года добровольцев в РФ. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Владислав Овчинников, руководитель отдела по развитию спортивного волонтерства Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Светлана Солдатенкова и председатель ассоциации «Зелёные» вузы России Андрей Руднев, волонтёр-медик Виолетта Третьякова поделятся программой основных направлений и мероприятий 2018 года, расскажут об открытии коворкинг-офиса для волонтеров, о запуске проекта «Академия волонтера».

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрия Путинцева. Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ отмечает снижение количества крупных происшествий на транспорте: в чем причины? Каковы результаты расследований резонансных катастроф на авиа- и железнодорожном транспорте прошлых лет? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11: 30 в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга (ул. Машиностроителей, 19а, каб. 412) состоится оглашение приговора по делу члена Общественной палаты Екатеринбурга Алексея Беззуба, обвиняемого по статье «Халатность» в том, что на ребенка в августе 2016 года на хоккейном корте упали ворота.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная выявлению конфликтных ситуаций в школах. Эксперты проанализировали причины подростковой агрессии после ЧП в школах Перми и Бурятии: как распознать в школьной среде конфликт на ранней стадии? Может ли его обнаружить школьный психолог? Обращаются ли к психологам школьники и их родители в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Людмила Золотницкая, председатель Свердловского областного родительского комитета; Наталия Васягина, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии Уральского государственного педагогического университета; Игорь Тимченко, клинический психолог отделения неврозов и кризисных состояний детского возраста филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы.

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