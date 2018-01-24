24 января в Свердловской области ожидаются следующие события

24.01.2018, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле Park Inn (ул. Мамина-Сибиряка, 98, конференц-зал) откроется двухдневный семинар для СМИ «Финансовая грамотность и ее влияние на финансовое поведение и благосостояние населения». В работе семинара примут участие консультант департамента международных финансовых отношений Минфина России Елена Ильина, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, заместитель руководителя группы «Экономика» газеты «Известия» Григорий Коган, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев и другие спикеры. Планируется, что на семинаре обсудят проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и его реализацию в контексте принятой стратегии финансовой грамотности, а также реализацию таких программ на территории УрФО. Здесь поднимут вопросы рынка финансовых услуг, личного финансового планирования и роли СМИ в повышении финансовой грамотности.

В 11:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная началу регистрации на международную образовательно-просветительскую акцию по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная». На какие вопросы предстоит ответить детям и взрослым? За счет чего из ста городов-участников в России Екатеринбург станет самой массовой площадкой? Как записаться на «Открытую лабораторную»? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции: Нина Садыкова, куратор акции «Открытая лабораторная» в Екатеринбурге и Свердловской области, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН; Сергей Заяц, научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН; Александр Германенко, директор Института естественных наук и математики УрФУ; Валерия Бармина, руководитель отдела детских программ Ельцин-центра. После пресс-конференции пройдет репетиционный диктант для журналистов.

В 12:00 в здании администрации Верхней Салды (ул. Энгельса, 46) проект «Школа грамотного потребителя» совместно с департаментом Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проведет семинар «Изменение законодательства в ЖКХ». Информация ориентирована на представителей предприятий и организаций, работающих на рынке ЖКХ (управляющие и ресурсоснабжающие организации), представителей органов местного самоуправления, ТСЖ и советов МКД.

В 14:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) состоится общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта федерального закона № 291354-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части внедрения системы «Народный инспектор». Эти изменения предусматривают возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения (например, за проезд на красный и неправильную парковку) без составления протокола об административном правонарушении в случае их фото- или видео- фиксации гражданами. В мероприятии примут участие представители УГИБДД МВД России по Свердловской области, администрации Екатеринбурга, СРО движения «Комитет по защите прав автомобилистов», других общественных организаций, экспертного сообщества.

В 16:00 в Екатеринбурге в дендропарке на улице 8 Марта (напротив ТРЦ «Гринвич») пройдет фестиваль-смотр «БаттлСани», организованные активистами «Молодежки ОНФ» и приуроченный к Дню российского студенчества. Участники креативно оформят сани, снегокаты, ледянки, на которых будут проходить катания. Студенты будут проводить презентацию, а жюри выберет победителя, который получит суперприз.

В 18:00 в конференц-зале бизнес-школы Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Гоголя, 25) состоится первое в 2018 году заседание топ-клуба по теме «Общественные советы: быть или казаться?». На мероприятии, которое пройдет в формате сессии вопросов-ответов представителям региональных министерств и экспертного сообщества будут определены основные приоритеты и возможности деятельности советов в 2018 году. Планируется, что в мероприятии примут участие руководители девяти министерств и ведомств и соответствующих общественных советов.

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

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