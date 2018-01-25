25 января в Свердловской области ожидаются следующие события

25.01.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле Park Inn (ул. Мамина-Сибиряка, 98, конференц-зал) продолжится октрывшийся накануне двухдневный семинар для СМИ «Финансовая грамотность и ее влияние на финансовое поведение и благосостояние населения». В работе семинара примут участие консультант департамента международных финансовых отношений Минфина России Елена Ильина, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, заместитель руководителя группы «Экономика» газеты «Известия» Григорий Коган, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев и другие спикеры.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная 90-летнему юбилею ДОСААФ. Председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало и главный специалист по связям с общественностью и СМИ Светлана Евдокимова поделятся программой мероприятий, приуроченных к 90-летию, расскажут о площадках и участниках, а также озвучат итоги работы в 2017 году и планы по развитию общества. Праздничные мероприятия пройдут 26 и 28 января при поддержке Центрального военного округа и департамента внутренней политики губернатора Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с картелями в Свердловской области. Свердловское УФАС России выявило картельные сговоры сразу в нескольких экономических сферах в регионе: как и кем расследуются подобные правонарушения? Какие сферы под пристальным мнением антимонопольщиков в 2018 году? На эти вопросы ответит заместитель руководителя – начальник отдела ограничения монополистической деятельности Свердловского УФАС России Екатерина Воробьева.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Главной темой повестки станет внедрение в регионе механизмов сельскохозяйственной кооперации. С докладом выступят министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев, а также председатель совета свердловского областного Союза потребительских обществ Виктор Волянский и исполнительный директор сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Россельхозкооперация» Сергей Стенин. Ожидается, что члены правительства также рассмотрят более 20 проектов постановлений, в числе которых распределение финансовой поддержки детским садам, работающим по программе «Уральская инженерная школа», создание центров оказания услуг для бизнеса, формирование рабочей группы по строительству объектов здравоохранения на условиях государственно-частного партнерства и другие. После окончания заседания в пресс-холле на втором этаже состоится брифинг министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная социальным потрясениям и их влиянию на рост преступности. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, исполнительный директор НП «Межнационального информационного центра» Нурзида Бенсгиер, доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов и управляющий партнер АБ «Пучков и партнеры» адвокат Денис Пучков расскажут о влиянии событий и социальных потрясений на создание криминогенной обстановки в регионе, стране и мире, поделятся информацией о ситуации с преступностью, формах девиантного поведения в обществе и программах социально-правовой реабилитации.

В 12:00 в Екатеринбурге в гимназии во имя Святых царственных страстотерпцев (ул. Бисертская, 10а) состоится обсуждение фильма «Движение вверх» учащимися с председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится торжественная церемония вручения губернаторских премий лучшим профессорам, доцентам и преподавателям вузов.

В 17:00 в Екатеринбурге в боулинг-клубе (ул. Ясная, 2) состоится XVI международный турнир по боулингу среди сотрудников дипломатических и торговых миссий иностранных государств, почетных консулов, аккредитованных в Екатеринбурге. В этом году мероприятие посвящено продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения выставки «Экспо-2025». В соревнованиях участвуют свыше 20 команд. Матч откроют первый вице-губернатор правительства Свердловской области Алексей Орлов и дуайен дипкорпуса генеральный консул Кипра в Екатеринбурге Георгиос Каллигас.

В 18:00 в бизнес-центре «Панорама» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д, Diamond Hall, 11 этаж) состоится студенческий бал эпохи Петра Великого в рамках проекта «Эпоха балов». Мероприятие приурочено ко Дню Российского студенчества.

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

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