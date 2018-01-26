26 января в Свердловской области ожидаются следующие события

26.01.2018, пятница

В 10:30 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 2 этаж, пресс-холл) состоится брифинг директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Владимира Свеженца и министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева. Цель визита федерального чиновника – оценить развитие потребительской кооперации в регионе и обозначить планы федерального министерства по поддержке сельхозкооперативов на 2018 год, в том числе по вопросу льготного кредитования. Федеральный чиновник проведет ряд рабочих встреч, в том числе с первым вице-губернатором Алексеем Орловым и побывает в нескольких потребительских кооперативах региона. В 11:30 начнется визит в сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Россельхозкооперация» (переработка молока) по адресу: Белоярский район, пос. Прохладный, ул. Карла Маркса, 11/1, далее в программе посещение сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Спас» (Сухой Лог, ул. Кунарская, 16а), крестьянско-фермерского хозяйства Барбашина Д.А. (Сухоложский район, с. Знаменское), сельскохозяйственного потребительского кооператива «Уралагродонсервис» (Сухой Лог, ул. Вокзальная, 2).

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы таможенных органов в регионе. Начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора, начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин и и.о. начальника Кольцовской таможни Максим Горб подведут итоги деятельности таможенных органов в 2017 году, предоставят информацию о внешнеторговом обороте, товарной структуре экспорта и импорта, расскажут о ситуации с санкционной продукцией и подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018. 26 января отмечается Международный день таможенника.

В 15:00 в Окружном доме офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) откроется спортивно-патриотический фестиваль в честь 90-летия регионального отделения ДОСААФ – выступят представители всех видов спорта и военных дисциплин, которым обучают учреждения ДОСААФ; состоится награждение лучших работников ДОСААФ России Свердловской области.

В 15:00 в Уральском государственном экономическом университете (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62) состоится торжественное собрание, посвященное Дню полного снятия блокады Ленинграда, в котором примут участие ветераны, студенты и школьники. Мероприятие завершится праздничным концертом.

Екатеринбург. Другие новости 25.01.18

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