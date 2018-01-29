29 января в Свердловской области ожидаются следующие события

29.01.2018, понедельник

В Полевском состоится заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города. В работе примут участие депутаты Государственной думы РФ Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава Полевского Константин Поспелов, представители заксобрания Свердловской области, промышленных предприятий, администрации, думы Полевского. В ходе визита в запланирован осмотр памятников, связанных с историей села Мраморское и камнерезного искусства и с биографиями Я.И. Данненберга и П.П. Бажова, а также экскурсия в музейный комплекс «Северская домна». Автобус для СМИ отправляется в 9:00 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 09:30 от здания Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (Екатеринбург, ул. Восточная 7д) отправится пресс-тур на научно-производственное предприятие «Станкоматика» (Екатеринбург, ул. Монтерская, 3/11, территория завода РТИ), где производят комплектующие для скоростных поездов «Ласточка».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке недвижимости. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель, генеральный директор компании Prinzip Геннадий Черных и директор по продукту компании Prinzip Галина Санок расскажут о ситуации на рынке недвижимости, об объеме строительства, запланированного на 2018 год, сообщат о сроках реализации «дорожной карты» по объектам-долгостроям и мерах дополнительной поддержки граждан, пострадавших от действий застройщиков.

В 14:00 в Федерации профсоюзов Свердловской области (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 34, 1 этаж, зал заседаний) ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области проведет торжественный прием «Студент года» в честь 100-летия федерации. В мероприятии примет участие председатель ФПСО, депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских.

В 15:00 в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. Участниками пресс-конференции станут финалисты и члены жюри. Церемония вручения премии начнется в 16:00. Также в фойе театра будет работать выставка книг уральских издательств.

Екатеринбург. Другие новости 28.01.18

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