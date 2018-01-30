30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30.01.2018, вторник

В 10:00 в Главном управлении МЧС России по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) состоится первый этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». Они направлены на обучение молодежи мерам оказания психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях. В соревнованиях примут участие 11 команд из вузов и учреждений профессионального образования.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная нововведениям в сфере социального страхования. В Свердловской области введены электронные больничные – принимают ли их работодатели? Какую выплату могут получить женщины в декрете и беременные, если их работодатель обанкротился? Как изменился способ получения услуг социального страхования? На эти и другие вопросы ответят: Ирина Туркина, заместитель директора Многофункционального центра Свердловской области; Юлия Иванченко, директор филиала № 13 в городе Екатеринбурге Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации; Татьяна Стрелкова, начальник отдела экспертизы временной нетрудоспособности и в связи с материнством Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к 100-летию профсоюзного движения в регионе. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских поделится планами по развитию профсоюзного движения на Урале, расскажет о программе празднования, о встречах в трудовых коллективах и чествовании ветеранов и активистов профсоюзов, сообщат о планах по развитию движения в 2018 году.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг начальника городского департамента образования Екатерины Сибирцевой и главного специалиста департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игоря Рагулина о готовности к приему детей в первые классы на 2018/2019 учебный год.

В 12:00 в Екатеринбурге пройдет Уральский слет представителей добровольческих спасательных формирований. На базе пожарной части №4 первого отряда Федеральной противопожарной службы по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Проезжая 110) в рамках двухдневного слета состоятся соревнования по спасательным видам. Участниками слета станут более 80 добровольцев-спасателей, волонтеров-медиков и членов Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Уральского федерального округа. В программу слета войдут 6 практических этапов: ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия; альпинистская подготовка; зона заражения; спасение утопающего; поисково-спасательные работы в природной среде в зимний период; пожарная подготовка.

В 12:00 в Екатеринбурге на площадке возле киноконцертного театра «Космос» (ул. Дзержинского, 2) состоится торжественный запуск сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль». В церемонии примут участие: глава Екатеринбурга Евгений Ройзман; председатель городского комитета по транспорту Игорь Федотов; генеральный директор сервиса каршеринга «Делимобиль» Леонид Сысоев и его заместитель Станислав Грошов.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая финансовым итогам 2017 года и прогнозам на 2018 год. Финансовые итоги 2017 года и прогнозы экспертов: к чему привел бум розничного кредитования? На какие цели и сроки потребители берут кредиты? Продолжат ли падение ставки по кредитным продуктам? Ждать ли укрепления рубля? Есть ли у криптовалюты будущее на финансовом рынке? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Кульпин, управляющий розничным бизнесом ВТБ в УрФО; Михаил Крещик, начальник отдела казначейских операций на территориях Казначейства ПАО «Меткомбанк»; Алексей Мерзляков, директор по маркетингу УБРиР; Максим Марамыгин, доктор экономических наук, директор Института финансов и права УРГЭУ.

В 14:00 СРО ЕР (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 7, 2 этаж, конференц-зал) пройдет подведение итогов реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в 2017 году. В мероприятии примут участие секретарь СРО ЕР Виктор Шептий; начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Юрий Демин; руководитель Центра проектных решений Виктор Якимов и региональный руководитель партпроекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин.

В 16:00 в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» (Олимпийская набережная, 3) пройдет церемония открытия первенства страны по армспорту среди спортсменов не старше 21 года. Ожидается, что в уральскую столицу приедут порядка 700 участников из 52 субъектов Российской Федерации. Почетными гостями соревнований станут министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, президент Федерации aрмрестлинга России Александр Филимонов, помощник командующего ЦВО по физической подготовке Владимир Неваев, 12-кратный чемпион мира по бодибилдингу Александр Яшанькин. Сразу после открытия в рамках первенства пройдет и турнир по армспорту среди представителей СМИ. За полчаса до открытия соревнований все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе от участников российского первенства и сразиться со спортсменами. Завершится чемпионат 1 февраля.

Екатеринбург. Другие новости 29.01.18

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