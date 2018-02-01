1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

01.02.2018, четверг

В 09:00 от главного здания УрФУ (Екатеринбург, площадь Кирова) отправляется пресс-тур в Коуровскую астрономическую обсерваторию. Ученые поделятся актуальными результатами исследования космоса. В ходе пресс-тура можно будет увидеть телескопы обсерватории, пообщаться с учеными из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Карачаево-Черкесии.

В 09:00 в Ельцин Центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится круглый стол ТАСС, посвященный вспомогательным репродуктивным технологиям «Доступность ЭКО: новая базовая программа ОМС на 2018 год». Член правления СРО «Ассоциация клиник ВРТ» Игорь Портнов, директор клиники вспомогательных репродуктивных технологий «Дети из пробирки», президент саморегулируемой организации «Ассоциация клиник ВРТ» (Москва) Эмма Вартанян, профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии СПбГУ, руководитель отделения ВРТ ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта (Санкт-Петербург) Александр Гзгзян и руководитель отдела репродукции и неврологии «Мерк» Наталья Диканская расскажут о нововведениях в базовой программе ОМС на 2018 год, о доступности программ ВРТ для разных слоев населения, поделятся информацией о современных технологиях в клинической эмбриологии и о инновационных методах лечения, а также обсудят роль профессиональных сообществ и ассоциаций в решении злободневных вопросов здравоохранения. Клинический институт репродуктивной медицины начнет работу в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге 1 февраля.

10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) состоится открытие социального форума «Будущее» Уральского Федерального округа. С вступительным словом к участникам стратегической сессии УрФО «Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка и социальное обслуживание» обратятся президент общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Марина Островская, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов. В 17:30 состоится брифинг с участием председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

В 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды – Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 52, 5 этаж) организаторы ледовых гонок на озере Балтым дадут пресс-конференцию, на которой ответят на вопросы о прошедших 21 января соревнованиях, проведению которых препятствовали чиновники областного минприроды в сопровождении группы казаков. Среди спикеров – Максим Ченцов, глава Федерации автомобильного спорта городского округа Верхняя Пышма, автор проекта «Ледовый автодром».

В 11:00 в Театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) начнется торжественное мероприятие к 100-летию Федерации профсоюзов Свердловской области.

В 11:00 в СРО ЕР (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 7, 2 этаж, конференц-зал) на собрании Клуба сторонников «Единой России» состоится старт проекта «Безопасность детей и подростков в сети Интернет» в Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примут депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Чепиков, председатель Регионального координационного совета сторонников партии Виктор Бабенко, региональный координатор партийного проекта «России важен каждый ребенок», депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, депутат ЗССО Игорь Володин, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова, уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, представители Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Модератором встречи выступит заместитель руководителя регионального исполкома комитета партии – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Евгений Енин.

В 13:00 на площадке недостроенных домов в поселке Светлый (Арамиль, ул. Текстильщиков, 6) состоится выездное совещание Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по вопросам завершения строительства объектов. Во встрече примут участие министр Михаил Волков, представители уполномоченного по правам человека Свердловской области, прокуратуры и нового инвестора объекта – группы компаний «ТЭН». После совещания запланирована встреча с дольщиками долгостроев.

В 14:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная текущему состоянию и перспективам избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Кандидат расскажет о своей предвыборной программе: какова тактика работы избирательного штаба? Какие проблемы, по оценке кандидата, требуют решения на Урале? Участники пресс-конференции: Павел Грудинин, кандидат на должность президента Российской Федерации от КПРФ; Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы РФ; Александр Ющенко, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ депутат Государственной думы; Александр Ивачев, первый секретарь комитета Свердловского областного отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Свердловской области; Юрий Болдырев, доктор экономических наук, общественный деятель. В 18:00 в Театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится встреча Павла Грудинина с избирателями.

С 14:00 до 16:30 в Уральском центре развития дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а, атриумная зона) администрация Екатеринбурга проведет заседание программного совета стратегического развития города. На мероприятии выступят: глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб; замглавы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев; замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков; и. о. начальника управления по муниципальному жилищному контролю Александр Брагин; замглавы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов; замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов; замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин; замглавы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Ключевым вопросом повестки станет достижение целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи в Свердловской области по итогам 2017 года. Также речь пойдет о задачах по развитию здравоохранения, доступности первичной и скорой медицинской помощи на 2018 год. С основным докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. С содокладами – главный врач Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса Игорь Пушкарев, который расскажет о повышении доступности скорой помощи для свердловчан, и главный врач Артинской больницы Владимир Худяков, который отчитается об обеспечении доступности первичной медико-санитарной помощи жителям сел Артинского городского округа. Также члены правительства рассмотрят ряд постановлений, принятие которых необходимо для обеспечения устойчивого развития Свердловской области. После окончания заседания на втором этаже в пресс-холле состоится брифинг министра здравоохранения региона Андрея Цветкова по основному вопросу повестки.

В 15:30 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж) председатель Федерации профсоюзов России Михаил Шмаков, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и председатель ФПСО Андрей Ветлужских примут участие в научно-практической конференции «100-летие Федерации профсоюзов Свердловской области. Профсоюзы вчера, сегодня, завтра». В рамках конференции планируется подписание соглашения о сотрудничестве ФПСО с Уральским федеральным университетом и Уральским государственным экономическим университетом.

В 15:30 в СРО ЕР (Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 7, 2 этаж, конференц-зал) состоится встреча участников социальной платформы «Единой России». Мероприятие пройдет в рамках Стратегической сессии «Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка» Уральского Федерального округа. Во встрече примут участие председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Валерий Рязанский, секретарь Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий, руководитель Центра проектных решений Виктор Якимов, председатель комитета по социальной политике ЗССО Вячеслав Погудин, депутат ЗССО, региональный координатор партийного проекта «России важен каждый ребенок» Владимир Власов.

С 16:00 до 18:00 в Екатеринбурге на площади Обороны пройдет митинг обманутых дольщиков. В акции примут участие дольщики ЖК «Новый Уктус», «Щербакова, 20», «Кольцовский дворик», Арамили, а также пайщики, вложившие деньги в проект 9-этажного дома застройщика Воробьева на улице Стачек.

В 17:30 в Уральском институте управления РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, зал ученого совета) состоится встреча заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова с участниками регионального полуфинала кубка по менеджменту «Управляй!» среди студентов Уральского федерального округа.

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

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