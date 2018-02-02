2 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

02.02.2018, пятница

В 09:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг начальника департамента образования Екатерины Сибирцевой и главного специалиста департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игоря Рагулина, посвященный первым итогам записи детей в первые классы. Спикеры расскажут, сколько первоклассников уже записаны в школы, какой способ записи предпочли родители и с чем были связаны технические сложности в работе портала госуслуг в первые минуты после начала приема заявлений.

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) продолжится рассмотрение иска областного прокурора Сергея Охлопкова к Екатеринбургской городской думе. Прокуратура требует уволить депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, допустивших грубые ошибки в декларациях о доходах.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная доступности лечения онкологических заболеваний в Свердловской области. Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, директор Свердловского областного онкологического диспансера Вячеслав Шаманский, главный онколог Управления здравоохранения города Екатеринбурга Денис Демидов, главный специалист-эксперт отдела социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Кочнева, кандидат физико-математических наук, директор Циклотронного центра ядерной медицины УрФУ Сергей Бажуков, руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом молекулярных и клеточных технологий УГМУ и ИМКТ Олег Макеев и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков предоставят статистику онкологических заболеваний в Свердловской области и Екатеринбурге, расскажут о доступности и качестве медицинской помощи, о современных разработках препаратов для лечения рака, а также о мерах по контролю за оборотом лекарственных препаратов.

В 11:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Попов примут участие в торжественном открытии после реконструкции инфекционного отделения военного клинического госпиталя Росгвардии (Екатеринбург, ул. Соболева, 10).

В 11:00 в Екатеринбурге состоится открытие дворового корта на ул. Баумана, 24, после полной реконструкции. В мероприятии примут участие: глава администрации города Александр Якоб, его заместитель по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников, генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» Николай Клейн, депутат Екатеринбургской городской думы Николай Антонов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы прокуратуры Екатеринбурга по проверкам и резонансным делам 2017 года. Прокурор города Светлана Кузнецова и ее первый заместитель Иван Шурыгин, заместители прокурора Венера Курьякова и Ирина Юрьева представят статистику правонарушений и итоги проверок по резонансным делам.

В 12:00 в Свердловской государственной филармонии (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а) состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних. В праздновании принимает участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию V регионального фестиваля технического творчества и современных технологий. Руководитель фестиваля технического творчества и современных технологий «Город ТехноТворчества», один из разработчиков Уральской школы наставников проектного обучения Резеда Рыбалко, изобретатель, руководитель проекта «Бионические протезы Belimb» Виктор Благодир, исполнительный директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов, учащийся 10 класса лицея №100 г. Екатеринбурга, участник проекта «ЮнIT-Урал», региональной проектной школы «ТехноЛидер» и всероссийской школы «Лифт в будущее», разработчик проекта по машинному обучению RECOFI, направленного на идентификацию по лицам Арсений Береснев сообщат о направлениях национальной технологической инициативы в регионе, предоставят информацию о мероприятиях фестиваля, мастер-классах по электронике, соревнованиях по 3D-моделированию и 3D-печати для технически продвинутых школьников и их родителей, также расскажут, как старшеклассники могут попасть в проектную команду Агентства стратегических инициатив.

В 14:00 в Уральском государственном аграрном университете (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42, актовый зал) пройдут публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Свердловской области. В 14:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, вход через конференц-центр) состоится годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в формате панельной дискуссии. Среди участников: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, представители РСПП, члены областного правительства, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, руководители крупнейших промышленных предприятий Среднего Урала.

В 14:00 в Екатеринбурге у Дома офицеров (ул. Первомайская, 27) стартует флешмоб Память в танце. Случайный вальс», приуроченный к 75-летию победы в Сталинградской битве. Флешмоб пройдет на шести площадках. В 15:00 в Доме офицеров ЦВО состоится торжественное собрание.

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

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