5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

05.02.2018, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге в ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149), 2 этаж состоится брифинг начальника отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Дмитрия Фогеля, посвященный началу обсуждения проектов общественных территорий уральской столицы, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2022 годы» в торговых центрах Екатеринбурга. Дмитрий Фогель расскажет о дизайн-проектах восьми предложенных муниципалитетом территорий, о графике проведения сбора предложений в ТРЦ города и ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 в отеле Hyatt Regency в Екатеринбурге (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится пресс-конференция, посвящённая драйверам роста российской туротрасли в 2018 году. Открытие регионального туристического форума состоится в 10:30, затем пройдет пресс-конференция. Участники: Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма; Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области; Виктор Тополкараев, генеральный директор «Интурист»; Анатолий Пахомов, глава Сочи; Александр Осауленко, вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»; Сергей Агафонов, председатель правления «Союз туристических агентств», генеральный директор ООО «Сеть магазинов горящих путевок».

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная приоритетным направлениям молодежной политики в регионе. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких расскажет о планах работы по приоритетным направлениям – «Безопасность жизни», «Молодежная команда губернатора», взаимодействие с добровольцами и одаренными детьми, сообщит о реализации государственной молодежной политики в регионе, молодежной форумной кампании и о мерах социальной поддержки, а также подведет итоги 2017 года.

В 14:00 в ОКБ № 1 в Екатеринбурге состоится выписка пациентки после успешно проведённой операции по родственной трансплантации почки (ул. Волгоградская, 185, стационар, главный вход, холл 2 этажа). В Свердловской области это первая родственная пересадка (от живого донора), когда забор органа произвели хирурги-урологи с помощью новейшей технологии – лапароскопии.

Екатеринбург. Другие новости 04.02.18

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