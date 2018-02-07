7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.02.2018, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре Дома журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой. Среди основных тем пресс-конференции – итоги господдержки малого и среднего бизнеса за 2017 год. Нововведения в 2018 году.

В 11:00 Екатеринбурге по адресу ул. Ленина, д. 8 пайщики жилищно-строительных кооперативов «Наш Дом» и «Здоровье», подадут коллективное обращение в предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. 400 семей, вступивших в кооперативы остаются без жилья – МУП «Водоканал», ранее подтверждавший возможность подключения домов к водоснабжению и канализации, отказался выдавать ТУ. На основании этого Минстрой отказался выдавать разрешение на строительство. Ситуация эта тянется с апреля 2017 года.

В 12:00 в Екатеринбурге в городской думе (зал заседаний) пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Перед депутатами о своей деятельности будут отчитываться главы районов.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная вопросам урбанистики и преступности в городской среде. Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов, девелопер, член совета Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль, управляющий партнер АБ «Пучков и партнеры», адвокат Денис Пучков, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев и доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о влиянии особенностей архитектурной среды на уровень преступности, о криминологическом планировании пространств, обсудят перспективы развития геоурбанистики и возможность создания безопасного пространства в городах Свердловской области.

В 13:30 в Екатеринбурге стартуют мероприятия с уастием кандидата в президенты владимира Жириновского. До 15:30 будет проходить встреча со студентами УрФУ (Главный учебный корпус, ул. Мира, 19), затем в 16:30 посещение Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

В 14:00 в Екатеринбурге в полпредстве (к. 375) полномочный представитель президента РФ Игорь Холманских проводит заседание Совета по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания. На заседании также будет обсуждаться вопрос о подготовке регионов к участию в мероприятиях в рамках проводимого в России Года добровольца (волонтера).

В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме (зал заседаний) пройдет заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

Екатеринбург. Другие новости 06.02.18

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