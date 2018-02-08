8 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

08.02.2018, четверг

В 09:45 в Центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) пройдет брифинг, посвященный открывающемуся здесь первому Уральскому региональному форуму «Культуралика». В брифинге примет участие начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская и гости форума.

В 10:00 в Екатеринбурге в Демидовском зале УрФУ (Тургенева, 4) в День науки состоится торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской области молодым ученым.

В 10:00 в Екатеринбурге на берегу Верх-Исетского пруда пройдет всероссийская акция «Уха на всю страну», посвященная Дню зимней рыбалки. Для участников акции мастер-класс по зимней рыбной ловле проведет член Российской сборной.

В 10:40 в Екатеринбурге в УрФу начнется пресс-тур ко Дню российской науки. Старт 8 от главного корпуса на ул. Мира, 19. О том, как выращивать искусственную кожу и трехмерные кусочки органов, расскажут и покажут в институте естественных наук и математики УрФУ – начало в 11:30 по адресу: ул. Куйбышева, 48. В 13:30 в лаборатории уральского гуманитарного института (пр. Ленина,66) руководитель лаборатории художественных практик и музейных технологий Тамара Галеева покажет, как благодаря науке можно отличить подлинную картину от подделки. День науки продолжится знакомством с системой «Полюс» и ее разработчиками в 14:45 по адресу ул. Мира, 32. Журналистам расскажут, как стараниями ученых университета успешно состоялся третий запуск на космодроме «Восточный».

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502) состоится пресс-конференция врио начальника ГУФСИН России по Свердловской области Александра Шека. Темы: «Предприятия в системе ГУФСИН увеличили доход и запустили новые виды производства: каковы итоги 2017 года для исправительных учреждений в Свердловской области? Какие технологии сегодня помогают обеспечивать режим безопасности? Какая подготовка проходит в учреждениях ГУФСИН в преддверие проведения Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге?»

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре «КП-Урал» (ул. Мамина-Сибиряка, д. 52, оф. 302 в отеле «Вознесенский», 3-й этаж) депутаты гордумы Киселев, Мансуров и студенты УрГАХА выступят по поводу конструктивного решения вопроса с екатеринбургской телебашней.

В 11:30 в Екатеринбурге от школы № 10 (Вайнера, 54) начнется пресс-тур, посвященный предварительным итогам записи детей в первые классы школ Екатеринбурга. Затем участники отправятся в лицей № 12 (Готвальда, 15а).

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная развитию современных гуманитарных наук. Директор департамента «Факультет журналистики» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина Борис Лозовский, директор департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина Виктория Деменова, заведующая кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности департамента «Факультет искусствоведения и социокультурных технологий» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина, доктор культурологии, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Кириллова и заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики» УГИ УрФУ им. Б. Н. Ельцина Владимир Олешко презентуют книгу «Парадоксы медийной культуры», предназначенную для журналистов, специалистов кино, телевидения и медиатехнологий, политтехнологов, PR-менеджеров и студентов гуманитарной направленности, расскажут о комплексной системе медиаобразования, новых языковых технологиях и виртуальной реальности, обсудят феномены и парадоксы развития медийной культуры.

В 13:00 в Екатеринбурге в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области состоится встреча с представителями Исполнительной дирекции XXXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. Встреча состоится в приемной Министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре телеканала ОТВ (пл.Революции,4, 4-й этаж) пройдет пресс-конференция гендиректора турецкой строительной компании Sarıdağlar Озметина Аидина и президента Уральского Экономического Союза Олега Витковского, которая состоится 08 февраля. Тема: Итоги второй бизнес-миссии крупнейшего турецкого застройщика на Южный Урал, результаты переговоров с городскими, региональными властями и бизнесменами, участие в реализации челябинских проектов.

В 15:00 в Екатеринбурге в «Белом ддоме» губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства. Основной темой станет реализация региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в 2017 году и задачах на 2018 год. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содоклады по теме представят генеральный директор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Станислав Суханов, а также главы Заречного и Североуральска Андрей Захарцев и Василий Матюшенко. Главы муниципалитетов расскажут об итогах реализации программы в своих территориях.

В 15:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Демидовской премии-2017. Председатель Уральского отделения Российской академии наук, академик РАН Валерий Чарушин и председатель Попечительского совета Научного Демидовского фонда Геннадий Месяц представят лауреатов Демидовской премии 2017 года, расскажут о вкладе лауреатов премии в развитие фундаментальных наук. Почетный президент Всероссийского биохимического общества, председатель Биоэнергетической ассоциации России Владимир Скулачев, основавший новое научное направление – биоэнергетику, расскажет об открытиях в этой области и о том, как замедлить старение организма, президент Российской академии сельскохозяйственных наук в 1992-2013 гг., член президиума РАН, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Романенко представит свои разработки в области аграрных наук, удостоенные высокой награды.

В 17:00 в Екатеринбурге в пресс-центре Дома журналистов (улица Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

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