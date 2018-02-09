9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.02.2018, пятница

В 10:00 в Уральском государственном аграрном университете (Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, 2 этаж, актовый зал) пройдет празднование и Дня науки и дня рождения вуза. В пленарном заседании примут участие вице-президент РАН И.М. Донник, академики РАН П.Н. Харченко и В.Н. Большаков, советник губернатора Свердловской области М.Н. Копытов, директор НИИСХ Республики Крым В.С. Паштецкого, президент академии наук Республики Крым В.С. Тарасенко, директор департамента ветеринарии по Свердловской области Е.В. Трушков.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации фильма «Забег. Стать чемпионом 3». Генеральный директор Свердловской киностудии, продюсер фильма Михаил Чурбанов, креативный продюсер Свердловской киностудии, продюсер фильма Татьяна Третьякова, продюсер фильма, директор школы кино и креативной экономики Свердловской киностудии Елена Флягина и главная героиня фильма, шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова расскажут о значимости создания фильма, основном авторском замысле и символизме даты, избранной для показа, о городах, в которых пройдут премьеры, а также сообщат о программе празднования 75-летия Свердловской киностудии.

В 10:30 от администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправляется пресс-тур, посвященный подготовке к проведению «Лыжни России» в ближайшие выходные. Заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Михаил Липский побывает на главной площадке лыжной гонки возле «Екатеринбург-Экспо», проверит готовность трассы, раздевалок и парковок. Спикер расскажет об условиях бесплатного проезда участников лыжной гонки на общественном транспорте, организации питания и покажет экипировку, которая будет выдаваться участникам соревнования в этом году.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе представительства МИД в Екатеринбурге в 2017 году, планам на 2018 год. Представитель министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александр Харлов, генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч обозначат основные векторы развития представительства в Екатеринбурге, поделятся ходом совместной работы, расскажут об итогах работы в 2017 году и озвучат планы на 2018 год.

В 11:30 начнутся мероприятия в рамках празднования 75-летия на Свердловской киностудии (Екатеринбург, пр. Ленина, 50ж) с участием полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских. В программе – знакомство с работой студией анимации, студией звука и др., презентация проектов. В кинозале состоится просмотр трейлера о съемках фильма и трейлера фильма «Забег. Стать чемпионом 3» и встреча с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира по конькобежному спорту Лидией Скобликовой, которой посвящен этот фильм.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основной темой станет реализация региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в 2017 году и задачах на 2018 год. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт. Содоклады по теме представят генеральный директор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Станислав Суханов, а также главы Заречного и Североуральска Андрей Захарцев и Василий Матюшенко. Главы муниципалитетов расскажут об итогах реализации программы в своих территориях. Также члены правительства рассмотрят ряд постановлений.

В 14:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 339) государственное казенное учреждение Свердловской области «Дирекция лесных парков» проведет общественные слушания по проекту «Благоустройство Шарташского лесного парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек».

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) Евгений Куйвашев вручит Демидовскую премию 2017 года. Лауреатами стали: академик Владимир Фортов – за выдающийся вклад в изучение физики экстремальных состояний (Москва), академик Владимир Скулачев – за выдающийся вклад в основание и развитие биоэнергетики (Москва) и академик Геннадий Романенко – за выдающийся вклад в организацию аграрных наук России (Москва). В торжественной церемонии примут участие: президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев, член Совета Федерации Эдуард Россель, председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда, академик Геннадий Месяц, а также представители федеральных органов власти, дипломатического корпуса, члены правительства и Законодательного собрания Свердловской области, деловых кругов, академики РАН, руководители высших учебных заведений Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

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