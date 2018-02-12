12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

12.02.2018, понедельник

В 10:00 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4, зал № 503) начнется судебное разбирательство по заявлению Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст.14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления» главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Речь идет о споре по вопросу размещения нестационарных торговых объектов.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет встреча председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова с журналистами. Тема для разговора – освещение избирательной кампании по выборам Президента РФ в СМИ и официальный старт агитации, которая начнется через неделю.

В 11:00 в доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 2 этаж, пресс-холл) министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и директор по операционному управлению бизнесом в России ООО «Яндекс.Такси» Алексей Сохович-Канаровский подпишут соглашение о взаимодействии в сфере перевозок легковым такси. Документ, в частности, предусматривает, что доступ к сервису «Яндекс.Такси» будут получать только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам кибербезопасности. Заместитель начальника отдела «К» бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Свердловской области Кирилл Пашевич, профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук, управляющий партнер АБ «Пучков и партнеры», адвокат Денис Пучков, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев, руководитель отдела по развитию кибер-волонтерства Ресурсного центра добровольчества Свердловской области «Сила Урала» Евгений Забузов и руководитель компании DataData Георгий Гемеджиев расскажут о рисках и угрозах, исходящих от информационного поля и виртуального пространства – неконтролируемые фискальной системой расчеты, виртуальная логистика, социальные сети, расскажут об ответственности, предусмотренной за правонарушения с целью получения доступа к информации, за распространение ложных данных, за мошенничество, а также обсудят, достаточно ли действующего уголовного закона для противостояния киберпреступности.

В 12:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года губернатор Евгений Куйвашев и начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин вручат свердловским полицейским ключи от новых автомобилей для подразделений полиции.

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная презентации информационного портала для жителей Екатеринбурга и болельщиков в преддверии Чемпионата мира по футболу. Екатеринбург презентует информационный сервис для жителей города и болельщиков в преддверие Чемпионата мира по футболу: что можно будет увидеть на площадке Фестиваля болельщиков? Что изменится в жизни Екатеринбурга в дни матчей? Как жителям домов, входящих в транспортный периметр стадиона, без лишних усилий получить аккредитацию для своего автомобиля? На эти и другие вопросы ответят: Анна Байчибаева, председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Администрации города Екатеринбурга; Илья Марков, директор «Центра культуры «Урал», ответственный за проведение Фестиваля болельщиков и сайт города-организатора.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Депутаты рассмотрят предложенный областным правительством законопроект о налоговых льготах гостиницам, открытым после 31 декабря 2015 года. Предлагается установить для них льготную ставку по налогу на имущество – 0,5 % сроком на пять лет. Льгота будет распространяться на объекты, в строительство или реконструкцию которых было вложено более миллиарда рублей.

С 14:00 до 18:00 в Екатеринбурге во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) АНО «Белая трость» проведет круглый стол «Новая роль людей с зависимостью в развитии общества». Основная цель проведения мероприятия – поиск новых форм трудоустройства и повышения социальной активности людей с зависимостями. В мероприятии примут участие: Константин Шевченко – директор Дворца молодёжи; Татьяна Мерзлякова – уполномоченный по правам человека в Свердловской области; Антон Поддубный – главный врач ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница»; Антон Киселев – заместитель директора по воспитательной и социальной политике ГБПОУ «СОМК»; Олег Колпащиков – президент АНО «Белая трость»; Константин Баранников – генеральный директор Института дизайна управления и конкурентных стратегий; Андрей Калмыков – руководитель направления социальной адаптации программы «Дорога к дому»; Кирилл Гордеев – сотрудник ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница».

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, на котором депутаты заслушают доклад свердловского омбудсмена. Татьяна Мерзлякова отчитается о своей работе в 2017 году и о расходовании выделенных ей бюджетных средств. Кроме того, комитет рассмотрит вопросы о передаче ряда объектов недвижимости из областной собственности в муниципальную. Нижнему Тагилу передадут объект недвижимости и имущество военного городка № 36, а Верхней Пышме – участок автодороги «Екатеринбург – Невьянск», проходящий по этому городу.

Екатеринбург. Другие новости 11.02.18

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