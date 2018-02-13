13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.02.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Заседание пройдет в сокращенной форме, в планах – доклад начальника городской полиции Сергея Кулагина, а также выступление главы избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова.

С 10:00 до 17:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, конференц-зал № 451) пройдет семинар «Что делать, если к вам пришли с проверкой?». Бизнес-тренер и преподаватель юридических дисциплин, эксперт Федеральной палаты адвокатов Дмитрий Загайнов и бизнес-тренер, автор монографии по налоговому праву «Налоговые вычеты» и научно-практических правовых статей Роман Речкин расскажут обо всех актуальных нюансах налоговых и других проверок, а также о способах юридической защиты предпринимателей.

В 11:00 в горнолыжном комплексе «Гора Белая» (Нижний Тагил, пос. Уралец) губернатор Евгений Куйвашев проведет рабочее совещание о перспективах развития туристического кластера на базе спорткомплекса. Участие в совещании примут члены областного правительства, руководство Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, законодатели, представители экспертного и предпринимательского сообщества. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 8:00.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная чемпионату по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту. Генеральный комиссар чемпионата СМС – Россия – Урал, вице-президент мировой Конфедерации парикмахерского искусства, 13-кратный чемпион мира по парикмахерскому искусству Важа Мхитарян (г. Москва), председатель жюри чемпионата СМС – Россия – Урал, действующий судья чемпионатов по парикмахерскому искусству, вице-президент конфедерации СМС УрФО, директор Академии парикмахерского искусства «Студия бест» чемпион мира по парикмахерскому искусству Елена Оболенская, член жюри чемпионата СМС – Россия – Урал, арт-директор Академии парикмахерского искусства «Студия бест», чемпион мира по парикмахерскому искусству Елена Гарькавая расскажут о развитии современных направлений и технологий красоты, обсудят тенденции в мужских и женских прическах и стрижках в новом сезоне, сообщат о втором открытом международном этапе чемпионата – условиях участия, мастерах и площадках. На видеосвязь с пресс-центром выйдет президент мировой конфедерации «Mondiale C.M.C.", генеральный президент К.А.Т. Антонио Биланчо (Италия). В рамках пресс-конференции пройдет мастер-класс по визажу, будут представлены лучшие работы мастеров-парикмахеров. По итогам конкурса победители войдут в сборную России и будут в 2018 году защищать честь страны в Париже.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная театрально-музыкальному сезону в регионе. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской государственной академической филармонии, лауреат Государственной премии Александр Колотурский, директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный работник культуры Российской Федерации Андрей Шишкин, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры РФ Михаил Сафронов и директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова представят программу выступлений и гастролей, расскажут о наиболее ярких проектах нового сезона, участии в российских и международных конкурсах и фестивалях.

14:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 308) состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах президента России в 2018 году между Общественной палатой Свердловской области и несколькими общественными организациями. Среди них молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд», региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Свердловской области, региональная общественная организация социальной и правовой поддержки граждан и организаций «Центр профилактики правонарушений», Совет Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) органов внутренних дел и внутренних войск, Свердловское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Депутаты рассмотрят изменения, вносимые в областной закон «Об отходах производства и потребления» и создание «зеленого пояса» вокруг Верхней Пышмы.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция, посвященная открытию бесплатной горячей линии по вопросам доступности избирательных участков на выборах президента РФ. В пресс-конференции примут участие представители Избирательной комиссии Свердловской области, общественного движения «Свободный выбор», региональных общественных организаций инвалидов, в том числе: Дмитрий Сергин, председатель Свердловского регионального общественного движения «Свободный выбор»; Ольга Небесная, председатель Свердловского регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем»; Игорь Кулешов, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного права Уральской академии государственной службы.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Депутаты обсудят изменения в ряде профильных законов.

В 16:30 в Екатеринбурге в КДЦ «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21б) начнется приуроченный ко Дню защитника Отечества конкурс «Кадет-2018». В мероприятии примет участие заместитель главы города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

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