Дополнение к анонсам

В 13:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова по ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Екатеринбурге. Он ответит на вопросы: какой прогноз развития ситуации с заболеваемостью в ближайшее время дают медики? Какой вирус гриппа циркулирует в этом году? Какие осложнения он может вызвать? Возможно ли закрытие классов в школах и групп в детских садах в связи с ростом заболеваемости среди детей? Какие меры профилактики принимают эпидемиологи Екатеринбурга в связи с ростом заболеваемости? Как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ?

Екатеринбург. Другие новости 13.02.18

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