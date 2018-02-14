14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.02.2018, среда

С 08:30 до 12:00 на областной станции переливания крови (Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8) пройдет акция в честь Дня Святого Валентина – каждая влюбленная или семейная пара, которая придет сдавать кровь и ее компоненты получит памятный подарок от Службы крови

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, конференц-зал) состоится жеребьевка по распределению бесплатного и платного эфирного времени региональных государственных организаций телерадиовещания «Областное телевидение», «ГТРК «Урал», «Телекомпания «Четвертый канал», «Радиокомпания ЕКОР» между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской Федерации.

В 10:00 в Нижнем Тагиле в спорткомплексе «Гора Белая» пройдет совместное выездное совещание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма и комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная обзору имен, вопросам заключения браков и ситуации с рождаемостью в регионе. В День всех влюбленных начальник Управления ЗАГС по Свердловской области Татьяна Акалаева и ее заместитель Лариса Никонова предоставят статическую информацию по видам актов гражданского состояния, обзору редких и популярных имен новорожденных и фамилий, присвоенных после их перемены, расскажут о результатах предоставления электронных услуг.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Генерального консульства КНР в Екатеринбурге, планам работы Генерального консульства КНР в 2018 году, а также подготовке к празднованию главного праздника КНР– праздника весны Чуньцзе. Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге в лице генерального консула Гэн Липин и консула по политике Сюэ Мяо поделятся итогами работы в 2017 году, планами работы на 2018 год, включая подготовку к Китайско-Российскому «Экспо», а также расскажут, как Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге готовится к празднованию Чуньцзе.

С 13:00 до 14:30 в Екатеринбурге начнется пресс-тур в гимназию № 35 (ул. Июльская, 32), посвященный организации питания в школах Екатеринбурга. Это учебное заведение выбрано как пилотный городской проект в сфере экопитания школьников. Спикеры пресс-тура: директор школы Елена Никандрова, ответственный за питание школьников, представитель оператора питания ООО «Комбинат питания школьно-базовый», представители родительского комитета и школьники.

В 13:00 в поселке Верхняя Сысерть (профилакторий «Гранатовая бухта») состоится торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Свердловской области. Награды людям, которые внесли значительный вклад в охрану окружающей среды в минувшем году вручат: первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, представители Общественной палаты региона. В числе награждаемых представители промышленных предприятий, высшей школы, общественных организаций, природных парков и других учреждений.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) пройдет заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Депутаты обсудят очередные поправки в программу управления госимуществом, предложенные правительством Свердловской области.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) глава администрации города Александр Якоб проведет прием, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 2В) состоится заседание по иску Национальной сурьмяной компании (ООО «Гросс») к думе Асбеста. ООО оспаривает утвержденные гордумой правила землепользования, которые запрещают строить в черте города завод.

В 15:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж, зал заседаний № 301) состоится заседание общественного совета регионального департамента Государственного жилищного и строительного надзора. Ключевым вопросом встречи станет оценка эффективности деятельности совета за 2017 год. Планируется рассмотреть вопросы об использовании государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В 16:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Санкт-Петербург – Москва – Красноярск, посвященная гастрольной деятельности Александринского театра в 2018 году и прощальному туру спектакля «Ревизор». О взаимодействии Александринского театра и Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, о программе выступлений расскажет директор Екатеринбургского академического государственного театра оперы и балета Андрей Шишкин. Из Санкт-Петербурга на связь выйдет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. По скайпу из Москвы в пресс-конференции примет участие директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова. На связь из Красноярска выйдет директор Красноярского государственного театра оперы и балета Светлана Гузий.

Екатеринбург. Другие новости 13.02.18

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