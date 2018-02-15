15 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.02.2018, четверг

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) пройдет предварительное судебное заседание по иску Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области к Андрею Горнадуду, собственнику плавучего объекта в виде полусферы, размещенного в акватории Городского пруда со стороны ККТ «Космос». Судья Ольга Савинова.

С 10:00 до 13:00 в БЦ «Высоцкий» (Екатеринбург, ул. Малышева, 51, 50 этаж, конференц-зал) пройдет бизнес-завтрак «Точки роста совместного бизнеса: Эффективный тандем ВТБ и участников рынка недвижимости». В программе: приветственное слово управляющего розничным филиалом банка ВТБ в УрФО Сергея Кульпина; приветственное слово директора по развитию бизнеса банка ВТБ в Екатеринбурге Романа Афиногенова; выступление управляющего директора Уральского и Южного федеральных округов дирекции ипотечных продаж головной организации банка ВТБ Татьяны Чернышевой «Точки роста совместного бизнеса: Эффективный тандем ВТБ и участников рынка недвижимости»; доклад начальника аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова «Итоги рынка невидимости 2017 г. Тенденции на рынке жилья Екатеринбурга 2018 год»; выступление управляющего директора по ипотеке банка ВТБ в Екатеринбурге Алины Бусловой «Результаты работы ипотечного бизнеса группы ВТБ Екатеринбурга. Планы на 2018 год»; дискуссия по актуальным для рынка вопросам.

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 601) состоится заседание архитектурно-градостроительного совета города. На повестке дня – рассмотрение архитектурной концепции ЖК «Нагорный» (квартал улиц Токарей – Синявина – Мельникова – Нагорная). Проектная организация – ООО «Альтек-проектирование».

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве сотрудницы «Почты России», разносившей пенсии. Преступление было совершено в январе 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга. Судья Антон Башков.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Депутаты рассмотрят во втором и третьем чтениях законопроект о налоговых льготах гостиницам, открытым после 31 декабря 2015 года.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. На рассмотрение депутатов вынесут предложение губернатора о продлении на три года (до 31 декабря 2021-го) действия закона «Об областном материнском капитале».

С 11:00 до 13:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится круглый стол «Социальное партнерство как механизм сотрудничества в решении вопросов профессионального самоопределения и социализации детей с ОВЗ». Участники дискуссии проанализируют практики социального партнерства в решении вопросов профориентации, развития способностей детей с инвалидностью и ОВЗ, их профессионального обучения и образования, занятости и трудоустройства. В рамках круглого стола будет презентован проект интернет-площадки «Навигатор возможностей», ориентированной на людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется, что участие в обсуждении примут представители Законодательного собрания Свердловской области, регионального отделения Общероссийского народного фронта, министерства общего и профессионального образования Свердловской области, регионального департамента по труду и занятости населения, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также представителей техникумов и колледжей, педагогических работников учреждений дополнительного образования, учреждений физкультуры и спорта, центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. Депутаты обсудят вопросы, касающиеся почетных званий и наград, в частности, рассмотрят ходатайство иудейской ортодоксальной религиозной организации о награждении главного раввина Свердловской области Зелига Ашкенази знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

В 12:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2, вход со стороны стадиона «Динамо», конференц-зале) начнет работу форум предпринимателей «Малый и средний бизнес – приоритет в развитии экономики», организованный Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области и фондом регионального развития «Перспектива». В работе форума примут участие первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, представители регионального министерства инвестиций и развития, прокуратуры Свердловской области и других органов власти.

В 12:00 в Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» на площади Советской Армии пройдет митинг памяти, посвященный 29-й годовщине вывода войск из Афганистана. В мероприятии примут участие секретарь СРО «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий и председатель Свердловского регионального координационного совета сторонников ЕР Виктор Бабенко.

С 12:30 до 14:00 администрация Екатеринбурга проведет пресс-тур по территориям, которые войдут в бюллетень рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства на 2018-2019 годы. Маршрут пройдет от набережной Исети в районе перекрестка Малышева – Куйбышева, по набережной от Куйбышева до ЦПКиО, а затем по скверу у Оперного театра. Спикер пресс-тура – начальник отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города, главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель. На каждом из объектов он продемонстрирует архитектурный проект предполагаемого благоустройства, прокомментирует дизайн-решения и ответит на вопросы журналистов.

В 14:00 в Екатеринбурге на озере Шарташ Главное управление МЧС России по Свердловской области проведет учения по отработке действий сил и средств по ликвидации ЧС на водоемах в весенний период (сбор в 13:45 по адресу: ул. Проезжая, 110, 4-я пожарная часть). Рыбаков будут спасать с отколовшейся льдины с помощью вертолета Ми-8 МЧС России, катера на воздушной подушке и устройства «конец Александрова». В учениях будут задействованы сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, работники ГИМС, психологи МЧС России, специалисты территориального Центра медицины катастроф. Кроме этого, специалисты ГИМС продемонстрируют способ закрытия ледовой переправы с помощью чернения и распиловки льда, выставления соответствующих запрещающих знаков.

В 14:00 в Свердловском избирательном штабе кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) состоится встреча волонтеров штаба с доверенным лицом кандидата, общественным деятелем, музыкантом и певицей Юлией Чичериной. Она поделится с волонтерами избирательного штаба своим опытом в общественной и политической деятельности, расскажет о своей работе в роли доверенного лица, а также о своем творчестве.

В 14:00 в отеле Park Inn by Radisson Ekaterinburg (ул. Мамина-Сибиряка, 98) пройдет пресс-завтрак, организованный оператором спутниковой связи РТКОММ. Спикеры расскажут о новой российской марке скоростного спутникового интернета. Участники мероприятия: Иван Походяев – коммерческий директор группы компаний РТКОММ; Илья Васильев – руководитель отдела по работе с массовым сегментом группы компаний РТКОММ; Дмитрий Жуков – генеральный директор группы «Связь-Проект».

В 14:30 в медиазале Ельцин Центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению XV Ковалевских чтений. Экс-заместитель генерального секретаря ООН, бывший депутат Европарламента Пино Арлакки, экс-судья Международных трибуналов ООН для Руанды и бывшей Югославии (единственный судья международных трибуналов от России) Бахтияр Тузмухамедов, президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко, бывший советник президента СССР М.С.Горбачева, председатель комитета по правоохранительным органам СССР Юрий Голик, доктор права, PhD, партнер юридической фирмы «Perroni e Associati»Андо Бруно, управляющий партнер «Пучков и Партнеры», адвокат Денис Пучков обсудят основные вопросы, которые сегодня стоят перед юридическим сообществом: экономическая преступность и грани предпринимательского риска, криминологический аспект архитектурного пространства, киберпреступность и обеспечение кибербезопасности, а также социальные потрясения как драйвер роста преступности. 15-16 февраля в Екатеринбурге пройдет научно-практическая конференция «Ковалевские чтения».

Екатеринбург. Другие новости 14.02.18

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