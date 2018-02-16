16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.02.2018, пятница

В 10:00 в СЦ «Верх-Исетский» (Екатеринбург, ул. Кирова, 71) начнутся состязания X Открытого международного турнира по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, серебряного призера Олимпийских игр Гейдара Мамедалиева. В 13:00 состоится торжественное открытие. Соревнования завершатся 17 февраля в 12:00.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Масленицы. Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, основатель «Парка сказов» Наталья Ларионова, менеджер кофейни «Шоколадница» Никита Шерстнев, заместитель директора по спортивным сооружениям горнолыжного комплекса «Гора Белая» Михаил Пудов презентуют программу народных масленичных гуляний, расскажут об активном отдыхе, традиционных и современных рецептах блинов.

В 10:30 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится открытие выставки картин и брифинг их автора Павла Кулева. Павел Кулев – бывший сотрудник ГРУ, полковник в отставке.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Дню студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля. Председатель правления молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, командир специализированного штаба студенческих педагогических отрядов «Пламенный», Дарья Бабина, комиссар специализированного штаба студенческих отрядов проводников «Экспресс» Юлия Зыкова, командир специализированного штаба студенческих строительных отрядов «Строитель» Артем Майоров, командир штаба студенческих отрядов УрФУ Сергей Прокопьев, комиссар штаба СО объединенный молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» Екатерина Язовцева и гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев поделятся планами работы на 2018 год, расскажут о праздновании XIII фестиваля для творческой молодежи «Зимняя Знаменка», который состоится 23 февраля в 41-й раз. В программе «Зимней Знаменки» планируются песенные, литературные и танцевальные конкурсы.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пер. Банковский, 1, зал № 339) состоится пресс-конференция «Потребительский рынок Екатеринбурга в 2018 году». Заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов, председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева, председатель комитета по организации бытового обслуживания населения Максим Афанасьев, председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства Михаил Матафонов, и начальник отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства Иван Бескрестнов расскажут об основных итогах развития потребительского рынка Екатеринбурга в 2017 году, обозначат тенденции в его основных сегментах, дадут прогноз развития торговли и сферы услуг в уральской столице в 2018 году. Спикеры дадут оценку готовности сферы гостеприимства и общественного питания Екатеринбурга к наплыву гостей на игры Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

В 13:00 в пресс-центре УрГПУ (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная нынешнему этапу реализации профессионального стандарта деятельности педагога в российских школах, в том числе в образовательных учреждениях Екатеринбурга. Заслуженный учитель РФ, разработчик профессионального стандарта педагога, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и ректор Уральского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор Алевтина Симонова расскажут о значимости профессионального стандарта для повышения качества образования, подводных камнях реализации проекта и его отражении в профессиональной деятельности современного учителя.

В 13:00 в Екатеринбурге в отеле «Панорама» (ул. Куйбышева, 44д) состоится открытие Форума национальной лиги студенческих клубов Уральского федерального округа. Его участниками станут самые активные представители студенческого клубного движения региона: лидеры и активисты студенческих клубов, объединений и организаций, действующих в образовательных организациях высшего образования Уральского федерального округа. В 13:20 стартует панельная дискуссия «Формы и методы поддержки студенческих и молодежных инициатив: федеральный и региональные аспекты», а затем состоятся несколько мастер-классов, воркшопов, деловых игр.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки «Что ты несешь» (18+), посвященной образу сумки и ее вариаций в изобразительном искусстве. Официальное открытие выставки состоится в 18:30.

В 16:00 в клубе «Бригантина» (Екатеринбург, ул. Родонитовая, 14) начнется военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества. Подростки, принимающие в ней участие, пройдут командные испытания по преодолению полосы препятствий.

Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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