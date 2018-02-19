19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

19.02.2018, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению 20 февраля окружного форума «Наставник», организованного при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительства Свердловской области, представительства Агентства стратегических инициатив в УрФО. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский и Константин Батюков, начальник трубопрокатного цеха ПНТЗ расскажут об итогах федерального форума, прошедшего в Москве с 13 по 15 февраля, о государственной программе поддержки наставничества, назовут имена уральских победителей и номинантов всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», расскажут о формах распространения опыта наших лидеров и основных задачах предстоящего форума.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрия Путинцева. Он подведет итоги работы ведомства за 2017 год, расскажет о расследовании резонансных катастроф в прошлые годы, в частности, сентябрьского ДТП под Нижневартовском, когда грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная работе транспортной прокуратуры Свердловской области в 2017 году и планам на 2018 год. Первый заместитель Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов, заместители Уральского транспортного прокурора Максим Гришаев и Игорь Гачкин расскажут об основных направлениях работы в сфере надзора за исполнением таможенного законодательства, в том числе о практике противодействия незаконного экспорта лесоматериалов и незаконного импорта автомобилей, сообщат о состоянии законности и правопорядка в транспортной сфере Уральского региона, представят данные о надзоре за исполнением законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

В 12:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) начнется рассмотрение по существу дела об убийстве сотрудницы «Почты России». Заседание планируется начать с оглашения обвинительного заключения.

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