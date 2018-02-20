20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20.02.2018, вторник

В 09:45 Екатеринбурге на площадке Уральского оптико-механического завода (ул. Восточная, 33) откроется промышленный форум «Локомотивы роста: индустрии будущего». В мероприятии примут участие заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области депутат Госдумы РФ, координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Денис Кравченко, статс-секретарь – заместитель министра промышленного развития и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов. В 16:30 состоится пресс-подход участников.

В 10:00 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж, конференц-зал) состоится публичное обсуждение итогов работы Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора за четвертый квартал 2017 года. Заместитель начальника управления Валерий Кудряшов расскажет о результатах работы по борьбе с нелегальными перевозчиками, о нарушениях при организованной перевозке групп детей, о результатах весогабаритного контроля. Кроме того, речь пойдет об изменениях нормативно-правовой базы, перевозчикам будут даны разъяснения и рекомендации по соблюдению новых требований. В мероприятии примут участие представители администрации Екатеринбурга, органов исполнительной власти Свердловской области, уполномоченные по защите прав предпринимателей регионов Уральского федерального округа, представители общественных объединений и ассоциаций автомобильных перевозчиков, руководители и специалисты предприятий и организаций автомобильного транспорта.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 459) состоится заседание комиссии по муниципальной собственности. Депутаты рассмотрят вопросы об утверждении перечня объектов муниципальной собственности для продажи на аукционе, о сохранении объектов культурного наследия и другие.

В 10:15 в правительстве Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, холл второго этажа) состоится пресс-подход участников третьей конкурсной процедуры – защита презентаций претендентов на должность директора ГБУ «Шарташский лесной парк». В данном этапе участвуют четыре претендента, получившие положительные результаты по итогам двух предыдущих конкурсов, а также два соискателя, которые не прошли отбор, но пожелали представить свои проекты вне конкурса.

В 10:30 в Межрегиональном центре компетенций в технопарке высоких технологий «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится открытие окружного этапа форума «Наставник». Его участниками станут более 300 представителей всех регионов Уральского федерального округа. Участие в открытии форума примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 308) состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах президента России в 2018 году между Общественной палатой Свердловской области и несколькими общественными организациями. Среди них свердловская областная общественная организация «Уральский союз ветеранов войны, труда, пенсионеров «Тыл – фронту», Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Свердловской области, региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое движение «Дорогами добра», свердловская областная общественная организация ветеранов пограничной службы «Граница».

В 11:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3) пройдет пресс-брифинг «Обзор современных решений Huawei для корпоративных заказчиков» в рамках федерального роад-шоу компании. На пресс-брифинге заместитель генерального директора Huawei EBG в России Александр Столяров и руководитель группы региональных продаж Huawei EBG в России Владислав Микшевич расскажут о мировых, российских и региональных проектах и технологических корпоративных решениях, которые использует Huawei. Спикеры продемонстрируют оборудование для информатизации крупного и среднего бизнеса, ответят на вопросы и познакомят с новыми продуктами для дата-центров.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке Свердловской области к выборам президента Российской Федерации. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников покажет образец бюллетеня, который 18 марта получит каждый избиратель, пришедший на выборы президента, расскажет о степени готовности избирательных комиссий всех уровней к дню выборов. Поделится информацией об особенностях избирательной кампании – условиях и возможностях голосования по месту нахождения избирателей, а также о применении в день выборов современных технологий.

В 12:00 в ТЦ «Мега» (Екатеринбург, ул. Металлургов, 87, сцена на фуд-корте) пройдет презентация проекта интеграции «Мега» и ИКЕА, который имеет своей целью запуск системы быстрого шопинга. В программе мероприятия – компьютерная игра-лабиринт, перенесенная в реальный мир. По ее завершении состоится пресс-конференция управляющего торговым центром Айше Агекян и директора ИКЕА Инны Жуковой.

В 12:00 на базе «Маяк» Рефтинского городского округа (ул. Юбилейная, 10) стартует рейд МЧС в рамках профилактической акции «Безопасный лед» на Рефтинском водохранилище. В рейде будет задействован беспилотник для мониторинга акватории водохранилища и выявления опасных мест.

В 13:00 в Институте образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Академическая, 16, 4 этаж) пройдет всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос об утверждении порядка размещения в интернете и СМИ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности.

В 16:30 в Екатеринбурге состоится открытие международного центра искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). В арт-пространстве будут представлены выставка работ поп-арта, большой зал с работами современных уральских художников (Андрея Антонова, Юрия Крылова, Павла Ходаева), мастерская печатной графики и другие экспозиции и площадки. В мероприятии примет участие глава администрации города Александр Якоб.

В 18:30 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринург, ул. Горького, 4а) пройдет общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий города Екатеринбурга, отобранных для рейтингового голосования в день выборов. В ходе обсуждения состоится презентация четырех проектов благоустройства и открытая дискуссия с участием разработчиков дизайн-проектов, экспертов, членов муниципальной общественной комиссии, членов городского архитектурно-градостроительного совета, представителей администрации города и МБУ «Мастерская генерального плана».

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

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