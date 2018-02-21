21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.02.2018, среда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Первоуральск, где проведет заседание областного кабинета министров «О социально-экономическом развитии городского округа Первоуральск», посетит первую созданную за пределами Екатеринбурга детскую «Бережливую поликлинику» и поприветствует участников форума медицинских работников Свердловской области «Пятилетка развития – пятилетка добрых дел». Автобус для СМИ отправляется в 8:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится первое в этом году заседание. С отчетом перед депутатами выступит уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В повестке 43 вопроса, в том числе «О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2004 «О внесении изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 в Екатеринбурге в ФОК «Орджоникидзевский» (ул. Шефская, 64а) начнется чемпионат Уральского Федерального округа по художественной гимнастике в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Парад открытия соревнований – в 13:30. Завершится турнир 23 февраля.

В 11:00 в Екатеринбурге пройдёт плановое пожарно-тактическое учение в здании гостиницы «Атриум Палас Отель» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 (сбор в 10:40 у входа в отель на Куйбышева, 44). В учении будут задействованы 15 единиц техники, более 50 человек (пожарные, спасатели, медики, полиция, персонал гостиницы, курсанты Уральского института ГПС МЧС России).

В 11:00 в Екатеринбурге ПАО «МЗиК» (пр. Космонавтов, 18) состоится статическая и динамическая презентация возможностей коммунальной машины МК2000, разработанной в рамках программы по импортозамещению. В мероприятии примут участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова, заместитель генерального директора по гражданской продукции ПАО «МЗиК» Михаил Фамильцев.

В 11:30 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 446а, главный вход) постановщики и главные исполнители балета «Пахита» расскажут о премьерном показе. В 12:00 начнется прогон для прессы на сцене.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты обсудят работу администраций Кировского и Ленинского районов.

В 12:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится открытие выставки дембельских альбомов. В преддверии Дня защитника Отечества музей подготовил экспозицию «730 дней в сапогах». Экспонатами выставки станут дембельские альбомы двух депутатов Екатеринбургской городской думы – Александра Мяконьких и Дмитрия Сергина.

В 16:00 в Екатеринбурге в ТРЦ «Пассаж» (ул. Вайнера, 9) состоится торжественное открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В мероприятии примут участие представители Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представители регионального правительства и администрации города, послы Екатеринбурга как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, болельщики.

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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