22 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.02.2018, четверг

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Каменск-Уральский, где откроет крытый каток с искусственным льдом «Каменск-Арена», построенный по поручению президента России, примет участие в хоккейном матче между командами администрации Каменска-Уральского «Металлург» и правительства Свердловской области «Титан». Глава региона поприветствует участников хоккейного матча детских команд города, который посвящен Дню защитника Отечества и совершит символическое вбрасывание шайбы. Евгений Куйвашев встретится с членами общественных организаций ветеранов боевых действий города и вместе с ними возложит цветы к памятнику воинам, погибшим в военных конфликтах и памятнику генералу армии Виктору Дубынину. Автобус для СМИ отправится в 8:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в Екатеринбурге на площади 1905 года состоится митинг горожан против сноса здания ДК «Химмаш». К собравшимся выйдет представитель администрации города и расскажет о позиции городских властей по поводу судьбы этого учреждения.

С 11:00 до 13:00 в Екатеринбурге у Законодательного собрания Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) жители поселка Позариха Каменского района проведут пикет, чтобы привлечь внимание властей к коммунальным проблемам жителей поселка.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации системы оборотных штрафов, а также качеству топлива и его ценообразованию. Руководитель Уральского межрегионального территориального управления федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарта Светлана Михеева, заместитель руководителя – начальник отдела ограничения монополистической деятельности управления федеральной антимонопользной службы по Свердловской области Екатерина Воробьева, генеральный директор ФБУ «Уралтест» Геннадий Шахалевич и начальник отдела соответствия ФБУ «Уралтест» Евгений Сысуев поделятся информацией о введении поправок в КоАП и реализации системы оборотных штрафов, расскажут об основных нарушениях качества и стоимости автомобильного топлива, о предпринятых мерах воздействия в отношении нарушителей, сообщат о соответствии отечественного и импортного продукта российским стандартам качества, дадут прогнозы об изменении стоимости топлива в регионе.

В 13:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, главный вход) начнется презентация сценографического решения оперы «Турандот». Макет и эскизы костюмов представят режиссер Жан Ромэн Веспирини и художник Дирк Хофакер.

В 16:00 в Свердловском региональном отделении Союза художников России (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97) состоится открытие выставки номинантов на премию губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Посетителям представят художественные полотна, коллекции ювелирных изделий и работ, выполненных в технике бисероплетения, серию скульптурных портретов.

В 17:00 в Екатеринбурге в ЦУМе (пер. Банковский, 3, 1 этаж) состоится презентация экологической продукции, изготовленной в ремесленных мастерских некоммерческой организации «Благое дело», где работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы представят дизайнерские блокноты, конверты, календари, открытки и альбомы, произведенные из переработанной бумаги, сухих листьев, цветов и других экологичных материалов, сделанные руками людей с инвалидностью в рамках проекта «Эко-дело». Кроме того, состоится мастер-класс, в ходе которого все желающие смогут сделать для себя блокнот из натуральных материалов.

Екатеринбург. Другие новости 21.02.18

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