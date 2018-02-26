26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

26.02.2018, понедельник

В 10:00 в духовно-просветительском центре «Мирас» (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 182) пройдет методический семинар для имамов Свердловской области по духовно-просветительской работе с осужденными, исповедующими ислам. Семинар проводится в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Региональным духовным управлением мусульман Свердловской области, Главным управлением ФСИН по Свердловской области и Центром этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия терроризму.

В 12:00 в городском дворце культуры Краснотурьинска (ул. К. Маркса, 22а) состоится открытие форума медицинских работников Северного управленческого округа «Пятилетка развития – пятилетка добрых дел». В работе форума примут участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, профсоюзные организации, Медицинская палата Свердловской области, Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области, общественные советы и советы ветеранов учреждений здравоохранения, а также лучшие представители медицинского сообщества со всего Западного управленческого округа.

В 13:00 в Екатеринбурге в Уральском политехническом колледже (пр. Ленина, 89, конференц-зал) активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» проведут открытый урок для учащихся по профессиям ЖКХ. Тема: «Жилищные услуги для собственников и нанимателей жилья». Откроет мероприятие региональный координатор партпроекта Сергей Полыганов, после чего перед студентами выступит профессор, доктор экономических наук, член общественного совета партпроекта Татьяна Руткаускас. По окончании урока специалисты ответят на вопросы студентов. В мероприятии примут участие более 400 учащихся колледжей со всей Свердловской области.

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