27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.02.2018, вторник

В 09:00 в Областной детской клинической больнице №1 (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32, главный корпус, ауд. 315) пройдет научно-образовательный семинар с участием главного детского гематолога РФ Александра Румянцева и министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова. В семинаре примут участие ведущие детские гематологи-онкологи России и руководители Национального общества детских гематологов и онкологов. Среди целей семинара – улучшение качества медицинского обслуживания детей и подростков с гематологическими и онкологическими заболеваниями.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы. В повестке восемь вопросов, в том числе об обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и обращении к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (докладчик – Елена Дерягина, председатель постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике); утверждение перечня объектов муниципальной собственности для продажи на аукционе и другие.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 308) состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах Президента России. Документ с Общественной палатой Свердловской области подпишут Свердловское отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России», региональное отделение Ассоциации юристов России, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, Свердловское областное объединение ветеранов и инвалидов подразделений особого риска.

В 11:00 в Екатеринбурге в школе № 23 (ул. Павла Шаманова, 54) состоится открытие ресурсной комнаты в инклюзивной общеобразовательной школе. В открытии примут участие начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева, директор школы Ольга Михайлова и руководитель ассоциации «Особые люди», член Общественной палаты Екатеринбурга Татьяна Флеганова. Они расскажут о деталях оснащения комнаты, организации учебного процесса для детей с ОВЗ и дадут оценку развитию инклюзивного образования в Екатеринбурге в целом. В 12:30 начнется круглый стол, посвященный развитию инклюзивного образования в городе.

В 12:00 в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится бизнес-завтрак ТАСС совместно с ГК TeleTrade, посвященный теме финансового благополучия жителей Свердловской области и перспективам развития криптовалют. Генеральный директор «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев, ведущий аналитик группы компаний TeleTradeМарк Гойхман, ведущий аналитик ООО ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Александр Королев обсудят доходы екатеринбуржцев и инфляцию в Свердловской области в 2017-м, сделают финансовый прогноз по этим параметрам на 2018 год, расскажут, на какую цену нефти и какой курс доллара можно рассчитывать, дадут практические рекомендации по управлению личными финансам, в том числе по работе с криптовалютами.

В 13:00 Екатеринбургский театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а, декорационный цех) открывает серию событий, посвященных премьере оперы Богуслава Мартину «Греческие пассионы». С 13:00 до 14:00 дадут интервью режиссер, артисты, греческие специалисты. В 14:00 начнется сценическая читка романа «Христа распинают вновь» греческого писателя Никоса Казандзакиса: это произведение послужило источником либретто «Греческих пассионов». В инсценировке участвуют артисты Свердловского областного театра драмы, продолжительность 1 час 15 минут.

В 16:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1, малый зал) состоится встреча министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной с юными корреспондентами Свердловской области. Встреча пройдет в формате пресс-конференции, на которой вопросы главе регионального минкультуры зададут будущие журналисты из Екатеринбурга, Серова, Верхней Салды, поселка Уральский, Верхней Пышмы, Нижней Туры и других муниципалитетов. Мероприятие организует детско-молодежная организация юных корреспондентов при поддержке Свердловского творческого союза журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 26.02.18

Свердловский суд разрешил родителям не оплачивать «прогулы» детей в детском саду. / Дебатов доверенных лиц Явлинского и Путина не получилось (СКРИН). / В Свердловской области объявили об окончании эпидемии ОРВИ, но Екатеринбурга это не касается. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»