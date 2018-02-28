28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.02.2018, среда

В 10:00 в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 2) откроется городская конференция волонтерских объединений «Творить! Думать! Действовать!». Тема конференции: «Добровольчество, волонтерство, благотворительность: теория и практика». К участию приглашены представители добровольческих отрядов учреждений молодежной политики, активные представители студенческих сообществ, руководители волонтерских объединений. Мероприятие посвящено обмену опытом по организации волонтерских мероприятий, дискуссии по актуальным вопросам деятельности молодых активистов. В открытии конференции примет участие заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 10:00 в Каменске-Уральском (дворец культуры «Юность», пр. Победы, 2,) состоится открытие Форума медицинских работников Южного управленческого округа «Пятилетка развития – пятилетка добрых дел». В работе форума примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, профсоюзные организации, Медицинская палата Свердловской области, Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области, общественные советы и советы ветеранов учреждений здравоохранения, а также представители медицинского сообщества Южного управленческого округа.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) под председательством Людмилы Бабушкиной состоится церемония награждения победителей и призеров ХIII областного конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Конкурс проводился под эгидой областного парламента и Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная вопросам регуляции и лечения патологий иммунной системы. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню иммунитета, который отмечается 1 марта. Генеральный секретарь российского общества иммунологов, руководитель центра первичных иммунодефицитов, руководитель образовательного проекта JProject по Уралу и Сибири, заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.м.н., главный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Тузанкина и главный внештатный специалист-аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО, профессор УГМУ, д.м.н. Евгений Бельтюков поделятся информацией о ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе, сообщат о современных способах профилактики заболеваний и регуляции обороноспособности организма, обсудят вопросы диагностики и лечения патологий иммунной системы, расскажут о мероприятиях, посвященных Всемирному дню иммунитета.

В 11:00 в Екатеринбурге в Городском библиотечно-информационном центре (ул. Антона Валека, 12) будет дан старт проекту «Большой информационный Екатеринбург» и состоится брифинг для СМИ организаторов проекта: заместителя директора Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Марины Коваль и ученого секретаря Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Марины Ивашиной (начало брифинга в 10:45).

В 11:00 в стационаре ОКБ №1 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185) состоится выписка 61-летней жительницы Невьянска, которой была сделана имплантация аортального клапана. Это сотая операция, которую провели уральские врачи. Для журналистов будет организована обзорная съемка операционной, предоставлены записи проделанной реконструкции на мониторе, организована беседа с пациенткой и оперирующими хирургами.

С 11:00 до 17:00 в Доме спорта УГГУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84а) состоятся соревнования по пулевой стрельбе на Кубок Ассоциации выпускников УГГУ, посвященные Дню защитника Отечества. В мероприятии примут участие команды ветеранов Русской медной компании, Уралмеханобра (УГМК-холдинг), Высокогорского ГОКа, Березовского рудника, Качканарского ГОКа (Евраз), «Газпром трансгаз», Свердловского областного общественного совета при МВД России, областного Организационно-методического центра социальной помощи, Уральского государственного горного университета.

В 11:30 в Каменске-Уральском на лыжной базе «Березовая роща» состоится финальная стадия Чемпионата ГУФСИН России по Свердловской области по лыжным гонкам. 60 мужчин и женщин будут соревноваться в беге на дистанциях 3, 2, 1 км в возрастных категориях до 35 и старше 35 лет у женщин, и до 40 и старше 40 лет у мужчин, а также в эстафетном забеге 4 х 1 км. По результатам отборочных этапов в финале примут участие следующие команды: ИК-3, ИК-12, ИК-16, ИК-19, ИК-47, ИК-63, Управление по конвоированию, межрегиональный учебный центр, СИЗО-1 и аппарат Главного управления.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент») состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге IV Российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино Russia-Italia Film Festival (RIFF). О современном итальянском кино, киноработах российских режиссеров, рассказывающих об Италии, и географии кинофестиваля расскажут почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино, режиссёр Татьяна Данильянц, директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. Фестиваль пройдет с 1 по 11 марта в кинотеатре «Салют».

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная предложениям уральского бизнес-сообщества по изменению федерального закона об онлайн-кассах. В Государственной думе РФ в первом чтении принят законопроект, вносящий правки в закон об онлайн-кассах: каких последствий и расходов опасается бизнес-сообщество в случае принятия поправок? Почему уральские предприниматели просят Госдуму отсрочить обязательное использование онлайн-касс при безналичных расчетах организаций? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Колотова, председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей; Ирина Мамина, председатель комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты; Семен Савин, руководитель IT-департамента «Юнилэнд-Екатеринбург».

В 15:00 в здании музея «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) начнется первое заседание нового состава Общественной палаты Екатеринбурга, ее члены выберут председателя и составят план работы на год. В 16:30 состоится брифинг с участием председателя и членов нового состава Общественной палаты города. Участники брифинга поделятся своим видением задач деятельности палаты и расскажут о вопросах, которые палата будет обсуждать в ближайшее время.

В 15:00 в Екатеринбурге состоится открытие нового здания отряда «Каравелла» (ул. Февральской Революции, 11). Здание было передано детскому объединению около двух лет назад; здесь был проведен капитальный ремонт с учетом статуса «памятник истории.

В 16:00 в Екатеринбурге на учебно-спортивной базе «Динамо» (12 километр Московского тракта) состоится открытие V Всероссийской Зимней Универсиады – 2018. В церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель директора федерального Центра подготовки спортивного резерва Валерий Асеев, главный судья V Всероссийской Зимней Универсиады Зинаида Амосова. Универсиада будет проходить на спортивных площадках Екатеринбурга, Новоуральска и Нижнего Тагила.

В 18:00 в Екатеринбурге в ДК Лаврова (пр. Космонавтов, 23) члены Орджоникидзевского отделения ЕР проведут мероприятие, приуроченное к празднованию 23 Февраля и 8 Марта. В нем примут участие секретарь Орджоникидзевского местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Володин, партийные активисты, почетные гости, ветераны и труженики тыла. Ведущий вечера – шоумен, член партии «Единая Россия» Максим Ложкин. Выступят известные коллективы и ансамбли города.

Екатеринбург. Другие новости 27.02.18

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