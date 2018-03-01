1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

01.03.2018, четверг

В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 3 этаж, зал №14) состоится рассмотрение апелляционной жалобы по делу юриста Антона Кудрякова, проигравшего в Березовском городском суде дело по иску к бюро «Кацайлиди и партнеры», куда истца не взяли на работу, как утверждает Кудряков, по возрастному признаку.

В 09:30 начнется объезд Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга по оценке качества уборки дорог и тротуаров от снега в центре города и на окраинах районов (встреча в здании администрации города, пр. Ленина, 24а, фойе 1 этажа). Комиссию возглавит заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

В 10:00 в СК «Уралмаш» (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 10) начнутся соревнования «Будущее зависит от тебя». В 14:00 олимпийские чемпионы, именитые спортсмены и представители власти сыграют в футбол с детьми из детских домов и школ-интернатов. В команду «Олимп» войдут победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, серебряный призер Чемпионата мира по легкой атлетике Дмитрий Форшев, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, министр социальной политики региона Андрей Злоказов, двукратный чемпион Всемирной Универсиады по плаванию Евгений Новоселов.

В 10:45 в Свердловской государственной филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а) начнется пресс-подход, посвященный старту VIII Международного музыкального фестиваля Bach-fest «Бах и его современники». Свои комментарии дадут арт-директор фестиваля органист Тарас Багинец и дирижер и органист Мюнхенского Баховского хора и оркестра Альбрехт Ханс-Йорг. С 10:45 до 11:00 можно будет записать фрагмент репетиции первого концерта фестиваля с участием Уральского академического филармонического оркестра, симфонического хора Свердловской филармонии, солистов и Тараса Багинца.

В 11:30 в Свердловском областном медицинском колледже (Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6, учебный корпус) откроется II научно-практическая конференции «Сила России – в духовном единстве», посвященная теме «Ценностные выборы современной молодежи». В ней примут участие вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин, представители администрации губернатора, ученые – представители высших и средних учебных заведений Урала, представители волонтерских молодежных движений, общественных организаций, сотрудники отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии. Перед открытием, в 11:15, состоится пресс-подход участников.

В 11:30 в Инновационном культурном центре в Первоуральске (ул. Ленина, 18б) откроется седьмой в Свердловской области туристско-информационный центр. Инновационный культурный центр и Центр развития туризма Свердловской области организуют информационный тур. Автобус для участников тура отправится от Центра развития туризма Свердловской области (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13) в 9:00. После открытия информационно-туристского центра участники инфотура ознакомятся с проектами ИКЦ, а также посетят поселок Билимбай, где в начале XVIII века Строгановыми был заложен их первый чугуноплавильный завод.

В 12:00 в Театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области и Урало-Сибирская федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО проведут конференцию «Укоренение межкультурного диалога народов, проживающих на территории Уральского федерального округа, и воспитание в духе терпимости», презентацию проекта «Я – россиянин», а также фестиваль народных культур «Широка страна моя родная». Участниками мероприятия станут представители общественных национально-культурных объединений и организаций Свердловской области, кубов ЮНЕСКО, учащиеся образовательных учреждений Екатеринбурга и Свердловской области.

В 14:00 в Екатеринбурге в Свердловском штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина (пр. Ленина, 8) состоится просмотр послания президента РФ Федеральному собранию. В просмотре послания примут участие доверенные лица кандидата и волонтеры штаба. После просмотра пройдет обсуждение послания президента.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме кино (ул. Луначарского, 137) состоится премьерный сеанс российской спортивной драмы «Со дна вершины». Гостями станут подростки с особенными возможностями, воспитанники спортивно-адаптивной школы. Во встрече примут участие: Артем Арефьев (легкая атлетика) трехкратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России; Оксана Слесаренко (керлинг на колясках) серебряный призер Олимпийских игр в Сочи 2014, заслуженный мастер спорта России; Денис Кунгурцев (триатлон) чемпион мира, мастер спорта международного класса; директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области, мастер спорта международного класса Олег Кульков и заместитель директора по методической работе спортивно-адаптивной школы, кандидат педагогических наук Татьяна Бобылева.

Екатеринбург. Другие новости 28.02.18

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