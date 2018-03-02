2 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

02.03.2018, пятница

ГУФСИН по Свердловской области организует пресс-тур в колонию строгого режима ИК-3 в Краснотурьинске, где состоится открытие нового производства – полного цикла изготовления тарной продукции (отъезд в 06:00 от здания ГУФСИН в Екатеринбурге, ул. Репина, 4а).

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 27) состоится рассмотрение апелляции на приговор двум жителям деревни Пальмино, чьи собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в феврале 2017 года.

В 11:00 в Первоуральске в спортивном зале Управления по конвоированию ГУФСИН России по Свердловской области (ул. Горького, 1) состоится чемпионат по комплексному единоборству, посвященный памяти героя России Сергея Багаева. В турнире примут участие сотрудники учреждений управления, наиболее подготовленные в области владения приемами самообороны. Бои пройдут по правилам Федерации комплексного единоборства России в 8 весовых категориях у мужчин.

В 13:00 в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg (ул. Ельцина, 8, 2 этаж, зал «Изумруд») банк ВТБ проведет пресс-ланч, посвященный финансовым результатам группы ВТБ по МСФО за 2017 год и запуску с 1 марта расширенной программы привилегий для акционеров во всей розничной сети ВТБ. В мероприятии примут участие: Владимир Хоткин, руководитель службы по работе с акционерами; Юрий Мариничев, заместитель руководителя службы по работе с акционерами; Наталия Долгова, управляющий директор управления по работе с инвесторами; Станислав Клещёв, начальник отдела аналитики инвестиционного департамента.

В 14:00 в Первоуральске в Инновационном культурном центре (ул. Ленина, 18б) состоится заседание Свердловского областного депутатского совета «Единая Россия». В числе ключевых вопросов – реализация в Свердловской области инициатив президента РФ в социально-демографической сфере и партийного проекта «Крепкая семья». Секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий расскажет о задачах СРО по подготовке и проведению избирательных кампаний 2018 года. На заседании выступят координатор проекта «Крепкая семья» в Свердловской области, заместитель председателя ЗССО Владимир Власов, заместитель министра социальной политики Свердловской области Диляра Медведская, директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров.

В 16:00 в Екатеринбурге в микрорайоне Академическом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и представителями ГК «Ренова» примет участие в церемонии закладки первого камня в основание нового комплекса зданий для НИИ ОММ (автобус для СМИ отправится в 14:40 с площади 1905 года). Затем в Областной детской клинической больнице №1 (ул. Серафимы Дерябиной, 32) министру презентуют программу мониторинга беременных, а также онкологическую информационную систему «Онкор». Здесь же состоится подход к прессе, в ходе которого Вероника Скворцова и Евгений Куйвашев подведут итоги рабочей поездки министра на Урал (планируется, что в ходе рабочего визита в Свердловскую область глава Минздрава посетит Клинику института мозга и Территориальный центр медицины катастроф).

С 16:00 до 17:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, кино-конференц-зал) кинорежиссер, сценарист и блогер Борис Гуц проведет мастер-класс по видеосъемке на мобильный телефон.

Екатеринбург. Другие новости 01.03.18

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