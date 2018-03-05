5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

05.03.2018, понедельник

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная новым проектам и исследованиям в работе с архивами. Накануне празднования 100-летнего юбилея архивной службы России руководитель Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, доктор исторических наук, член Уральского историко-родословного общества Алексей Мосин и руководитель общенационального проекта «МИР», советник главного редактора ТАСС Александр Пашков сообщат о реализации проекта «Русский след», запуске проекта ТАСС «МИР» («Моя история рода»), поделятся информацией о совместной поисковой работе с архивами Финляндии, Австрии, Китая, о ситуации с поиском царских останков – родственников Николая II, уничтоженных 100 лет назад в Алапаевске, расскажут о возрождении историко-родословных обществ и потомках бывших крестьян на Урале, попавших в список «Форбс».

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам профилактики, употребления наркотических веществ в регионе и лечения наркозависимых. Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин, главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга Юлия Касимова и директор Екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Леся Кольчугина сообщат данные выявления наркозависимых на территории региона, расскажут о действии современных видов наркотиков, о мерах профилактики и способах лечения.

В 14:00 в Екатеринбурге начнется пресс-тур по объектам культурного наследия, отремонтированным в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин расскажет о проектах и объемах выполненных работ, а также о средствах, потраченных на это муниципалитетом.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме культуры Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, 62) состоится торжественное открытие слета актива уральских отделений Поискового движения России. Участники представят выставочные экспозиции и расскажут о своей работе студентам средних специальных учебных заведений Екатеринбурга. На мероприятии состоится обмен опытом по реализации проектов «Судьба солдата» и «Фронтовой портрет. Судьба солдата». В 17:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится торжественное открытие выставки «Имена из солдатских медальонов». В мероприятиях примет участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Завершится слет 6 марта.

Екатеринбург. Другие новости 04.03.18

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