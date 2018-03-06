6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

06.03.2018, вторник

В 10:00 в екатеринбургском офисе филиала банка ВТБ (пр. Ленина, 27, 2 этаж, конференц-зал) состоится пресс-конференция управляющего розничным филиалом банка ВТБ в УрФО Сергея Кульпина «Итоги развития банковской розницы в Уральском федеральном округе в 2017 году. Прогнозы на 2018 год».

В 10:00 в Екатеринбурге в гранд-отеле «Авеню» (пр. Ленина, 40) заместитель председателя Госдумы, депутат фракции «Справедливая Россия» Ольга Епифанова в рамках региональной недели примет участие в расширенном заседании региональной палаты депутатов СР в Свердловской области. Планируется обсудить предстоящие выборы президента РФ, выборы в городскую думу Екатеринбурга, различные организационные вопросы.

В 10:00 «Екатеринбурггаз» совместно с МЧС организуют внеплановую проверку в проблемном общежитии (встреча у дома №47 по ул. Сурикова). В рамках рейда инспекторы ознакомятся с состоянием газового оборудования, осмотрят жилые помещения на предмет нарушения правил противопожарной безопасности.

В 10:00 в Заречном районном суде (г. Заречный, ул. Свердлова, 6) состоится заседание по иску жителей города, чьи дома оказались в опасной близости к складам с взрывчаткой, к ООО «Уралвзрывпром».

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 308) состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах президента России в 2018 году Общественной палатой Свердловской области со Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»; региональным фондом Г.К. Жукова; Военно-спортивным союзом М.Т. Калашникова по Свердловской области; автономной некоммерческой организацией «Центр реализации студенческих проектов и программ», общественной организацией «Союз женщин Свердловской области».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов III российского фестиваля кино и интернет-проектов «Человек труда». Заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ, профессор ВГИК, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Хотиненко, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, композитор, визионер, международный эксперт и инвестор в сфере блокчейн и цифровой экономики Александр Шульгин, продюсер, режиссер, актер, сценарист Клим Шипенко подведут итоги фестивальной и конкурсной программы, обсудят вопросы контакта между российским киноконтентом и зрителем, внедрения современных технологий производства фильмов и развития региональных киносообществ.

В 11:00 в Екатеринбургском театре драмы (пл. Октябрьская, 2) состоится церемония прощания с бывшим вице-мэром города Евгением Липовичем.

В 13:30 в Историческом сквере Екатеринбурга начнется праздник, посвященный началу отсчета 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу – 2018. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

В 14:00 в Екатеринбурге инспектора Государственного пожарного надзора совместно с представителями управления социальной политики Орджоникидзевского района в преддверии Международного женского дня проведут праздничную противопожарную акцию (сбор на ул. Машиностроителей, 27, 19-я пожарно-спасательная часть). Сотрудники МЧС и представители социальной защиты населения отправятся в рейд по многодетным семьям. После ликбеза организаторы рейда поздравят многодетных мам с наступающим праздником, вручат цветы и подарки – автономные пожарные извещатели.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) глава администрации Александр Якоб проведет торжественный прием, посвященный Международному женскому дню.

В 16:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция Михаила Казиника, посвященная визиту лектора-музыковеда, искусствоведа, педагога в Екатеринбург. Российский скрипач, музыковед, профессор Драматического института Стокгольма, ведущий эксперт Нобелевского концерта Михаил Казиник расскажет о программе мастер-классов и концертов, поделится информацией о методиках развития детского сознания и формировании ассоциативного мышления.

В 16:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) начнется гала-концерт ХVIII городского фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена». В мероприятии примет участие заместитель главы города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 16:00 в Областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а) состоится торжественное открытие фотовыставки «НеКуклы». На снимках гости увидят людей с инвалидностью в образах, разрушающих шаблонное представление о красоте, навязанное глянцевыми журналами.

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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