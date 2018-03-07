7 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

07.03.2018, среда

В 09:20 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в преддверии 8 Марта проведет пресс-тур на предприятия, которые получили государственную поддержку на развитие бизнеса, руководителями которых являются женщины (сбор по адресу: Екатеринбург, ул. Восточная, 7д, холл 1 этажа). В программе пресс-тура: посещение единственной на Урале школы астрономии KantrSkrip, которая занимается образовательной деятельностью по астрономии и космическим явлениям. У представителей СМИ будет возможность познакомиться с опытами, иллюстрирующими космические явления, взять интервью у основателя и руководителя школы Ксении Кантор. Вторая героиня пресс-тура – Татьяна Ермохина, основательница производства пресс-форм и запчастей к технологическому оборудованию «Уралтехпромсервис». Продукция предприятия используется в машиностроении, металлургии, большая часть продукции ориентирована на импортозамещение.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) Евгений Куйвашев проведет торжественную церемонию чествования специалистов животноводческой отрасли Свердловской области. Глава региона поздравит лучших по профессии, вручит благодарственные письма и награды, а лучшая доярка региона традиционно получит в подарок автомобиль.

В 12:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг председателя комитета по строительству Николая Сметанина «Реконструкция станции метро Геологическая: задачи и содержание проекта». Каковы масштабы реконструкции? Где будет располагаться еще один выход из метрополитена? Каковы сроки окончания работ? На эти и многие другие вопросы ответит Николай Сметанин.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная успехам уральских девушек в «мужских» видах спорта. Накануне празднования Международного женского дня мастер спорта международного класса по хоккею с шайбой, вратарь женской сборной России по хоккею, чемпионка Всемирной Универсиады 2015 года в Гранаде (Испания), участница зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия), участница турнира 4 наций Юлия Лескина, мастер спорта по дзюдо, участник «Большого шлема» по дзюдо, мастер спорта международного класса по борьбе самбо, серебряный призер Чемпионата России по борьбе самбо, победительница международного турнира по самбо 2017 года Ольга Титова, КМС по мини-футболу, капитан основного состава ФК «УрФУ», игрок национальной сборной России по мини-футболу, вице-чемпионка Европы по футболу среди вузов, двукратная чемпионка России по футболу среди вузов Залия Газимова и мастер спорта России международного класса по боксу, победительница Чемпионата Европы по боксу 2014 года среди юниоров, серебряный призер Чемпионата мира по боксу 2015 года среди юниоров Елизавета Немцева поделятся историями успеха, расскажут о трудностях тренировок и соревнований, обсудят вопросы развития способностей и спортивной мотивации для достижения высоких результатов в энергозатратных и травмоопасных видах спорта.

Екатеринбург. Другие новости 06.03.18

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