12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

12.03.2018, понедельник

Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Кушвинский городской округ, где примет участие в торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию нового плавильного комплекса на ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков». Глава региона также обсудит с руководством предприятия дальнейшие планы по масштабному техперевооружению завода.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится форум наблюдателей Свердловской области. Волонтеры-наблюдатели готовятся к главному для всей страны дню: выборам Президента. 12 марта более двух тысяч человек – добровольцев, вызвавшихся работать независимыми наблюдателями на избирательных участках в день голосования, соберутся на форум, организованный Общественной палатой Свердловской области. В ходе форума планируется обсудить и отработать основные принципы и навыки, которые пригодятся им 18 марта. Планируется, что участие в форуме примет первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, с общественниками встретится член Общественной палаты России Максим Григорьев. Также в числе выступающих уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий, руководитель Свердловского регионального общественного движения «Свободный выбор» Дмитрий Сергин, координатор Свердловского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Евгений Стругов, председатель Молодежной избирательной комиссии Свердловской области Алексей Галяутдинов.

В 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг главного эпидемиолога города Александра Харитонова, посвященный началу вакцинации от клещевого энцефалита.

В 11:00 активисты партпроекта «Безопасные дороги» совместно с сотрудниками ГИБДД, представителями городской и районной администрации проверят пути подъезда к ЖК «Маяковский парк» (Екатеринбург, пер. Базовый, 52).

В 12:00 в пресс-центре Дома журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова. Он ответит на актуальные вопросы в сфере ЖКХ. Ключевыми темами встречи станут проекты по формированию комфортной городской среды и ускоренной замены лифтового оборудования. Планируется также обсуждение программ модернизации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта многоквартирных домов, вопросов прохождения отопительного сезона.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию весенне-летнего туристического сезона. Эксперты туротрасли о вызовах весенне-летнего туристического сезона-2018: хватит ли чартерных бортов в связи с ситуацией вокруг Azur Air? Растет ли средний чек на туры и почему? Какой поток российских туристов ожидает летом Болгария? На эти и другие вопросы ответят: Пламен Петков, Генеральный консул Болгарии в Екатеринбурге; Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии; Максим Пузанков, член правления Уральской ассоциации туризма, президент ГК «Виста».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, приуроченная к празднованию Дня работника уголовно-исполнительной системы. Заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области по вопросам кадрового обеспечения и воспитательной работы с осужденными Евгений Устинов, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения ИК-26 (Тавда), награжденный почетными грамотами главы округа за героизм и самоотверженность, проявленные при спасении человека на пожаре Иван Пырегов, начальник Дома ребенка при ИК-6 (г. Нижний Тагил) Анна Шахрай, инспектор отдела кадров ИК-6 (Нижний Тагил), первая Мисс УИС Ольга Финодеева и ветеран уголовно-исполнительной системы, вольнонаемный сотрудник ИК-47 (Каменск-Уральский), победитель и призер Чемпионатов мира по жиму штанги лежа (2014, 2015, 2016, 2017 годы) Петр Комаров расскажут о лучших сотрудниках управления и итогах службы в 2017 году, обсудят вопросы повышения квалификации сотрудников, создания новых методик социально-психологической помощи лицам, лишенным свободы.

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын откроют новую ледовую арену в Реже, возведенную в рамках соглашения между правительством Свердловской области и УГМК. Планируется, что глава региона выйдет на лед и сыграет в товарищеском матче между командами правительства региона и Режевского городского округа. В 14:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21-23) отправляется автобус для СМИ.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. На повестке – внесение изменений в закон о бюджете 2018 года, первое чтение.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по законодательству и общественной безопасности. Депутаты заслушают информацию о деятельности ГУ МВД в 2017 году; отчет о работе детского омбудсмена в 2017 году.

Екатеринбург. Другие новости 11.03.18

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