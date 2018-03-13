13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

13.03.2018, вторник

В 09:30 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 в Екатеринбурге в Центре международной торговли (ул. Куйбышева, 44,) откроется выставка-форум «ЖКХ-ПромЭкспо-2018». Мероприятие посвящено Дню работников ЖКХ и включает в себя обширную выставочную и деловую программу. В рамках форума планируется подписание трехстороннего отраслевого тарифного соглашения по организациям жилищно-коммунального комплекса. Пройдут семинары и круглые столы по вопросам концессионных соглашений, государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, капремонту МКД и др. Завершится мероприятие 15 марта.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 11:00 в Нижнетагильской филармонии (пр. Ленина, 31) состоится Форум медицинских работников Свердловской области «Пятилетка развития – пятилетка добрых дел». В рамках форума будут обсуждаться вопросы современного состояния и развития здравоохранения в Свердловской области, приоритеты здравоохранения с учетом программы «Пятилетка развития Свердловской области», утверждённой указом губернатора Свердловской области в 2017 году, обратная связь пациентов с медиками, истории успеха, обеспечение поддержки инициатив медицинских работников органами государственной власти Свердловской области. В мероприятии примут участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, профсоюзные организации, Медицинская палата Свердловской области, Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области, общественные советы и советы ветеранов учреждений здравоохранения, а также лучшие представители медицинского сообщества со всего Горнозаводского управленческого округа. Подход к прессе запланирован на 10:45.

12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) Евгений Куйвашев проведет встречу с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Речь пойдет об улучшении делового климата, развитии конкуренции, привлечении субъектов МСП к реализации программ развития Среднего Урала и других актуальных темах.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, к. 313а) состоится брифинг главного художника города Дмитрия Фогеля, посвященный процедуре голосования за объекты благоустройства общественных территорий Екатеринбурга. Он продемонстрирует, как будет выглядеть бюллетень для голосования, расскажет о правилах голосования и подсчета голосов, а также пояснит, как итоги голосования повлияют на планы работы благоустроителей.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится пресс-показ нового аудиоспектакля на колесах об эпохе Большого террора «Маршрут памяти», созданного Музеем истории Екатеринбурга и ТОС «Академический» (отправление от автобусной остановки напротив колледжа им. Ползунова). Автобусный маршрут проходит по местам, связанным с жизнями репрессированных, либо сыгравшим фатальную роль в их судьбах. Последним пунктом станет Мемориал жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. На пресс-показе будут присутствовать и ответят на вопросы: Сергей Каменский, директор МИЕ, Владимир Козачук, руководитель проекта со стороны Территориального общественного самоуправления «Академический», а также родственники репрессированных, участвовавшие в проекте. Первый открытый «Маршрут памяти» состоится 17 марта в 11:00, продолжительность – 1,5 часа.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 17:00 в питомнике «Люруа Дюринг» (пос. Растущий, ул. Коллективная, 18) заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов вручит щенка породы сиба-ину 8-летней школьнице, которая написала письмо.

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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