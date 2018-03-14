14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

14.03.2018, среда

В 09:00 часов утра от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур на Северную аэрационную станцию, где будет зажжен метановый факел на установке, позволяющей получать этот газ для дальнейшего использования из иловых осадков сточных вод. На факел установлены специальные анализаторы, которые позволят изучить состав и свойства метана, полученного из сточных вод. Горение продолжится шесть месяцев. В ходе пресс-тура будут проведены замеры составов проб из обезвоженных иловых осадков до обработки в метантенках и после нее. Исполняющий обязанности генерального директора МУП «Водоканал» Евгений Буженинов расскажет о работе нового оборудования и о перспективах снижения влияния жизни мегаполиса на окружающую среду.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 2В) состоится рассмотрение административного иска ООО «Гросс» к думе и администрации Асбестовского ГО в связи с привлечением к делу в качестве заинтересованного лица ООО «Национальная сурьмяная компания», дочерним предприятием которой является «Гросс». ООО оспаривает утвержденные гордумой правила землепользования, которые запрещают строить в черте города завод.

В 10:30 в центре «Развитие» (Екатеринбург, ул. Заводская, 92а) пройдут открытые занятия, на которых реализуются программы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 12:30 открытые мероприятия продолжатся в «Мастерских безграничных возможностей» (ул. Малышева, 6/ул. Московская, 26), где люди с ОВЗ создают уникальную сувенирную продукцию.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 на площадке отеля Double Tree by Hilton Ekaterinburg City Center (1 этаж) пресс-центр информационного агентства «Интерфакс-Урал» проводит пресс-завтрак, посвященный презентации нового фирменного стиля международного музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки». Международный фестиваль «Уральская ночь музыки» презентует свой новый фирменный стиль: как изменился визуальный образ фестиваля для выхода на мировой уровень? Насколько отельеры готовы снизить цены для иногородних гостей «Ночи музыки»? Какие еще возможности появятся у туристов? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, основатель и руководитель фестиваля Уральская ночь музыки (Ural Music Night); Владислав Деревянных, автор бренда Made in Ural, автор фирменного стиля Ural Music Night, РА «Восход»; Алексей Венгин, генеральный директор Profi Travel; представители Jet Style – разработчики нового сайта фестиваля.

В 12:00 на площадке УОМЗ (Екатеринбург, ул. Восточная, 33б) губернатор Евгений Куйвашев примет участие в общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Предполагается, что с основным докладом выступит президент Союза свердловских оборонных предприятий, генеральный директор Машиностроительного завода им. М.И.Калинина Николай Клейн. Также планируется выступление генерального директора Уральского оптико-механического завода Анатолия Слудных. В мероприятии примет участие председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 16:00 в ресторане «Мой друг Оливье» (Екатеринбург, пер. Банковский, 10) пройдет мастер-класс, посвященный Всемирному дню добрых дел, – свердловские политики, общественники и парламентарии испекут имбирное печенье для малышей из Дома ребёнка при Нижнетагильской женской исправительной колонии № 6.

Екатеринбург. Другие новости 13.03.18

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