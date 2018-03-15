15 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

15.03.2018, четверг

09:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 09:00 в Екатеринбурге (ул. Черняховского, 86) состоится «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов». Зарядку вместе с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым проведет олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

В 09:00 на спортивной площадке УрГАУ (ул. Тургенева, 23) состоится торжественное открытие чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В честь предстоящего Чемпионата мира по футболу спортсмены вузов выстроятся в форме мяча. В торжественной церемонии примут участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Иван Алыпов, и.о. ректора УрГАУ Ольга Лоретц, и.о. проректора по социальной и воспитательной работе УрГАУ Анатолий Яковлев, руководители и участники спортклубов города. Соревнования начнутся в 10:00. Церемония закрытия регионального этапа соревнований состоится в актовом зале Уральского аграрного госуниверситета в 19 часов.

В Доме ребёнка при ИК-6 Нижнего Тагила пройдет «День добрых дел» (отъезд автобусов в 09:00 от здания ГУФСИН в Екатеринбурге, ул. Репина, 4а). Мероприятие проводится в рамках реализации социально значимого проекта «Солнечные зайчики из страны серых теней». На мероприятии состоится презентация детской мебели и обновленного кухонного оборудования, детям покажут кукольный спектакль. Участники:· Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области; Евгений Устинов, подполковник внутренней службы, заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области; Георгий Губанков, полковник внутренней службы, помощник начальника ГУФСИН России по Свердловской области по соблюдению прав человека в УИС; Владимир Попов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области; Ольга Сметанина, президент СРОО «Клуб общественных инициатив» («Русский клуб»); Владимир Кольцов, президент Свердловского регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Щорса, 92а, корп. 4) откроется V Международная научно-практическая конференция «Инженерное образование: от школы к производству», организаторами которой выступают компания LEGO Education и Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». Конференция посвящена актуальным направлениям современного этапа развития непрерывного инженерно-технического образования; представлению инновационных практик по формированию инженерных компетенций обучающихся.

В 10:00 в Центре международной торговли Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 44) состоятся финальные этапы трех региональных конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: на звание «Лучшая управляющая компания Свердловской области», «Мастер ЖКХ», конкурса детских рисунков на тему энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия проводятся в рамках Дня работников ЖКХ, победителей определит жюри в составе главы регионального министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, председателя областного профсоюза предприятий жизнеобеспечения Нины Шеховцевой и других экспертов отрасли.

В 10:00 в кафе «Сабантуй» (Екатеринбург, ул. Артинская, 16) состоится традиционный День татарской кухни в Свердловской области, посвященный памяти известного татарского кулинара Юнуса Ахметзянова. В этом году мероприятие в Екатеринбурге пройдет в формате кулинарного фестиваля, состоятся выставки и презентации блюд, мастер-классы, дегустация.

В 10:30 в МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» (ул. Онуфриева, 32а) начнется выездное заседание постоянной комиссии городской думы по социальной защите и здравоохранению (отъезд от здания администрации города, со двора, в 10:00).

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Екатеринбурге в офисе «Ростелекома» (ул. Луначарского, 134б) состоится пресс-конференция по видеонаблюдению на избирательных участках в день выборов.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области. Российские интернет-магазины стали чаще задерживать доставку и отправлять товары с дефектами: какие еще жалобы поступают в Роспотребнадзор? Как эксперты оценивают ситуацию на потребительском рынке в Свердловской области в целом? Какой экономический ущерб удается предотвратить специалистам в ходе защиты прав потребителей? На эти и другие вопросы ответят: Ольга Диконская, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров; Ирина Короленко, начальник Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». На пресс-конференции будет объявлен и награжден победитель конкурса «Потребитель года-2017» в Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная новым правилам маркировки продукции, содержащей ГМО. Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, начальник отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев, начальник управления по научно-исследовательской деятельности Уральского аграрного университета Борис Воронин обсудят вопросы воздействия ГМО на здоровье человека и окружающую сферу, расскажут о методе ПЦР-диагностики ДНК, контроле за ввозом продукции с содержанием генно-модифицированных организмов, расскажут о нововведениях 2018 года.

В 11:15 в Арбитражном суде Свердловской области (Екатеринбург, ул. Шарташская, 4) состоится заседание по иску Андрея Мисюры к возглавляемому им НПО автоматики.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная трендам на регистрацию недвижимости в Свердловской области. Государственная дума РФ продлила «дачную амнистию» на два года: есть ли в Свердловской область ажиотаж вокруг этой возможности? Много ли свердловчан успели закрепить за собой право собственной на дачный участок? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Цыганаш, руководитель управления Росреестра по Свердловской области; Елена Николаева, и.о. первого заместителя министра по управлению госимуществом Свердловской области.

С 12:00 до 14:00 в Екатеринбурге пройдет пресс-тур, посвященный Дню работников бытового обслуживания подготовке к ЧМ-2018. В программе посещение следующих объектов: косметологическая клиника «Европейская», фитнес-центр «Панорама», фотостудия LVL-Photo, химчистка «Айсберг», отель «Екатеринбург Центральный».

В 12:00 в Историческом сквере Екатеринбурга состоится флешмоб «Мы разные, но права у нас одни», посвященный предстоящим выборам президента РФ. Совместная акция проводится региональным общественным движением «Свободный выбор» и комплексным центром социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга. Итогом акции станет хэштег #2018МАРТА, который составят участники флешмоба на Плотинке.

В 13:00 в Екатеринбурге на площадке Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, 62, ауд. 152) Свердловское УФАС России проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики антимонопольного органа. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона, а также вопросам, упомянутым в указе президента от 21.12.2017 № 618 и Национальном плане по развитию конкуренции.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 31) прокуратура обжалует приговор, вынесенный бывшему главе Камышлова Михаилу Чухареву, который обвинялся в растрате 18,3 млн бюджетных рублей при переселении граждан из аварийного жилья. Судья Чистова Мария Владимировна.

В 14:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15; основное здание; 3 этаж) состоится открытие Свердловского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Александр Вершинин, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) состоится церемония торжественного вручения мандатов избранным депутатам Молодежного парламента Свердловской области IV созыва. Принять участие в церемонии планируют председатель заксобрания Людмила Бабушкина и председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников. По окончании церемонии молодежный парламент проведет свое первое заседание.

В 15:30 в Екатеринбурге состоится презентация Центра общественного наблюдения, созданного на площадке ситуационного центра Министерства общественной безопасности Свердловской области (ул. Карла Либкнехта, 8а). В день голосования 18 марта журналисты, общественные деятели и наблюдатели смогут посещать центр для получения актуальной информации о ходе голосования на территории Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

В Асбесте прошли похороны погибшего в Сирии бойца ЧВК Вагнера Станислава Матвеева (ФОТО). / В екатеринбургской дочке Газпрома готовятся «принимать меры» к непришедшим на выборы (ДОКУМЕНТ). / Екатеринбургская телебашня «попросила» ее не сносить (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»