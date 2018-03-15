Дополнение к анонсам

С 18:00 до 20:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1, конференц-зал) пройдет расширенное заседание регионального штаба Общероссийского народного фронта в Свердловской области. Во время встречи активисты и члены штаба обсудят работу регионального отделения, активисты познакомятся с новыми проектами ОНФ, кураторы проектов расскажут о результатах работы в Свердловской области, члены штаба поделятся планами работы на 2018 год. Будет открыта фотовыставка «ОНФ в моем регионе».

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