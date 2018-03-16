16 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

16.03.2018, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге ООО «НАКС-Урал» (ул. Кислородная, 8д) состоится конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший сварщик». Конкурс откроют министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, директор регионального центра аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства Яков Смородинский.

В 11:00 в Избирательной комиссии Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская,1, 14 этаж, зал заседаний) состоится брифинг председателя комиссии Валерия Чайникова.Он расскажет о режиме работы информационного центра в день выборов президента, а также о завершающей стадии избирательной кампании и предстоящем дне голосования.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководства Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области. Судебные приставы в Свердловской области отмечают рост задолженностей у жителей региона по алиментам, кредитам, ЖКХ и другим категориям долгов: с чем связан рост количества исполнительных производств? Много ли уголовных дел заведено в отношении неплательщиков? Какие меры применяются к должникам? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Осьмак, главный судебный пристав Свердловской области – руководитель Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области; Елена Сидорова, заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу весенней охоты. Директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области – главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов, председатель региональной общественной организации «Союз охотников и рыболовов Свердловской области» Инга Знаменская и председатель Первоуральского районного отделения общественной организации Союз охотников и рыболовов Свердловской области Василий Мельников расскажут о подготовке к весеннему сезону охоты, о сроках и порядке выдачи охотничьих билетов, подведут итоги предыдущего сезона и сообщат о выявленных нарушениях.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению IV Фестиваля постной кухни. Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, иерей Даниил Рябинин, главный повар трапезной духовно-просветительского центра «Царский» Валентина Пономарева, директор выставочного общества «Уральские выставки» Андрей Шварнев и ведущий фестиваля, поэт, писатель, ведущий телеканала «Союз» Эдуард Шакуров расскажут о программе мероприятий, участниках и гостях фестиваля, сообщат о значении Великого Поста и постном меню, исполнят гимн фестиваля. На видеосвязь из Крыма выйдет издатель серии книг «Царская кухня Ливадийского дворца», жительница Крыма Марина Пальчук. IV Фестиваль постной кухни пройдет в Екатеринбурге 17 марта.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная премьере балетной группы ТанцТеатра «ПИЧ». Генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, французский хореограф Мартен Арьяг и художественный руководитель балетной группы «ТанцТеатра» Олег Петров расскажут о новых визуальных образах музыки П.И. Чайковского (ПИЧ), об оригинальном чтении трех балетных шедевров «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», сообщат об особенностях авторского замысла, о взаимодействии российских и французских танцоров.

В 13:00 в Екатеринбурге в манеже УрФУ (ул. Мира, 29) начнется Первый областной турнир Putin Team по кикбоксингу. Ожидается, что участие в мероприятии примут секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, первый заместитель руководителя Свердловского исполкома «Единой России» Андрей Мозолин, старший тренер сборной России по кикбоксингу Игорь Кулбаев, вице-президент Свердловской областной Федерации кикбоксинга Илья Яговитин, полковник запаса пограничной службы ФСБ и вице-президент Свердловской областной федерации дзюдо Игорь Гребенщиков.

В 16:00 в Екатеринбурге у цирка (ул. 8 Марта, 43, площадка у центрального входа) пройдет встреча с кандидатом в президенты РФ Сергеем Бабуриным.

В 11:00 в Избирательной комиссии Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская,1, 14 этаж, зал заседаний) состоится брифинг председателя комиссии Валерия Чайниквао Он расскажет о режиме работы информационного центра в день выборов президента, а также о завершающей стадии избирательной кампании и предстоящем дне голосования.

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

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