19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

19.03.2018, понедельник

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная работе общественных наблюдателей в Свердловской области по выявлению нарушений на выборах президента РФ. Участники пресс-конференции: Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области; волонтеры Центра общественного наблюдения за выборами.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная достижениям и планам уральских добровольцев в Год добровольчества. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, исполнительный директор ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников и представители волонтерских движений расскажут об участии во всероссийском форуме «Россия – страна возможностей», где они встретились с президентом России, о победе в конкурсном отборе организаций-операторов всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», об их роли в организации и проведении выборов 18 марта 2018 года.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам выборов президента РФ в Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников огласит предварительные результаты выборов, расскажет о ходе голосования, об основных правонарушениях, об обеспечении безопасности на избирательных участках и в отдаленных населенных пунктах.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению гастрономического французского фестиваля «Вкус Франции». Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе, директор Свердловской региональной культурно-просветительской общественной организации «Альянс франсез Екатеринбург» Лилия Селезнёва, шеф-повар ресторана Le Grand Café Маттис Грожан, управляющий ресторана Le Grand Café Сергей Черепанов, генеральный управляющий Novotel Yekaterinburg Centre Марина Карлова и шеф-повар ресторана Novotel Yekaterinburg Centre Алексей Вайткус сообщат о географии участников, программе и меню фестиваля, расскажут об особенностях классической французской кухни и современных гастрономических инновациях, а также о распространении французской кулинарной традиции на Урале. Фестиваль Goût de France пройдет 21 марта.

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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