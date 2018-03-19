Дополнение к анонсам

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная победе уральских фигуристок на чемпионате мира. Директор детско-юношеской спортивной школы «Юность» Александр Евдокимов, тренер команды «Юность» Елена Мошнова, спортсменки Федерации фигурного катания Свердловской области Елизавета Медведева и Анастасия Широкова расскажут о том, как проходила подготовка к соревнованиям, поделятся впечатлениями от выступления чемпионате и планами по подготовке к следующим выступлениям.

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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