20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

20.03.2018, вторник

В 09:00 на базе ИК-10 (Екатеринбург, ул. Монтерская, 5) пройдут учебные сборы со старшими инструкторами-кинологами ГУФСИН, которые продемонстрируют, как дрессируют служебных собак. В программе: обучение собак обыску транспорта, обыску местности; обучение собак приему «сторожовка». Тема: «Следопытство», «Лобовая атака».

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) пройдет очередное заседание. В повестке 41 вопрос, в том числе корректировка областного бюджета, внесение изменений в закон о регулировании земельных отношений, внесение изменений в областной закон «О правительстве».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. Перед депутатами с отчетами выступят Сергей Кулагин начальник Управления МВД Российской Федерации по городу Екатеринбургу и председатель городской счетной палаты Алексей Бубнов; депутаты рассмотрят вопросы о подготовке к ЧМ-2018, о ликвидации несанкционированных свалок и другие.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 313а) состоится брифинг главного художника города Дмитрия Фогеля, посвященный подведению итогов рейтингового голосования горожан за проекты благоустройства общественный пространств, состоявшегося 18 марта.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации с клещевыми инфекциями в весенний период. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ №33, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Марина Топоркова поделятся прогнозами по началу сезона клещевых инфекций, расскажут о методиках профилактики, сообщат об экстренной помощи и способах лечения при укусе клеща.

В 11:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) пройдет 18-я специализированная международная выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающего и сварочного производства «Металлообработка. Сварка – Урал». В церемонии открытия примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, президент УТПП Андрей Беседин, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, генеральный консул Чешской республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек и другие гости. На площадке будут представлены стенды свыше 170 производителей из России, Болгарии, Германии, Швейцарии, Чехии.

С 11:30 до 15:00 пройдет пресс-тур в Центр электронного декларирования Екатеринбургской таможни (сбор на ул. Гоголя, 27, 1 этаж). Журналистам покажут выпуск электронной таможенной декларации, объяснят, как работают технологии дистанционного таможенного контроля реальных грузов, в чем принципы работы электронной таможни и т.п. (пресс-тура продолжится в досмотровом терминале Верх-Исетского таможенного поста, ул. Автомагистральная, 2).

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная созданию «Лаборатории наставничества». Директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Елена Короткова, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин и ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова расскажут о целях создания проекта, о подготовке интегрированных программ, адаптированных под задачи развития региона, обсудят стратегии наставничества в соответствии с отраслевыми особенностями и задачами развития предприятий, а также обозначат методики сотрудничества в подготовке наставников. В рамках пресс-конференции будет подписано трехстороннее соглашение о сетевом взаимодействии по созданию «Лаборатории наставничества» между фондом «Золотое сечение», УрГЭУ и УрГПУ.

В 12:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная 3, блок Б, 4 этаж, пресс-центр) состоится подписание соглашения о сотрудничестве волонтерского центра «Волонтеры Урала» с соорганизатором 45 мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани в 2019 году АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». В церемонии подписания примут участие министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, заместитель министр промышленности Наталья Мартынова, директор волонтерского центра «Волонтеры Урала» Александр Антимонов.

В 13:00 Екатеринбургская теплосетевая компания (ул. Новая 5, 6) проведет пресс-тур: специалисты проведут ремонтные работы на сетях с помощью оборудования новой современной автомастерской. На вопросы журналистов ответят: начальник аварийно-восстановительной службы ЕТК Вадим Конев, мастер аварийно-восстановительной службы ЕТК Олег Шайдуллин.

В 13:00 в Екатеринбургском театре кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) состоится пресс-тур, посвященный Международному дню кукольника. И.о. заведующего литературно-драматургической частью театра Мария Зырянова, а также артисты театра Оксана Боднар и Александра Шолик расскажут об истории театра и его ближайших премьерах, покажут мастерские и гримерки, а также представят спецэффекты, используемые сегодня в театре.

В 16:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона хоккейного клуба «Автомобилист». Президент ХК Андрей Козицын и директор клуба Максим Рябков подведут итоги прошедшего сезона и расскажут о подготовке клуба к новому чемпионату.

В 17:00 часов в библиотечном центре «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) состоится подведение итогов конкурса «Книга года». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев. Главные номинации: «Книга года», «Альбом года», «Художник года», «Лучшая книга о Екатеринбурге», «Лучшее издание для детей и юношества», дополнительная номинация – «Екатеринбург в картинках: буклеты, открытки, календари».

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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