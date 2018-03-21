21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

21.03.2018, среда

С 10:00 в помещении Следственного управления СК РФ по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Щорса, 18) заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов проведёт личный приём граждан.

В 10:00 в Институте развития образования Свердловской области (ул. Щорса, 92а, корпус 4) пройдут первые экзамены в рамках досрочного этапа сдачи ЕГЭ. Выпускникам предстоит сдать экзамены по географии и информатике и ИКТ. В Свердловской области для досрочной сдачи информатики зарегистрированы 59 человек, географии – 15.

В 10:00 в Екатеринбурге состоится торжественное открытие поликлиники № 2 Детской городской клинической больницы № 9 (ул. Минометчиков, 62), в котором примут участие: заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник управления здравоохранения Александр Дорнбуш, депутаты городской думы, представители администрации Железнодорожного района и родители пациентов, которые обслуживаются в этой поликлинике.

В 10:00 управление культуры администрации Екатеринбурга и муниципальный Центр охраны памятников проведут пресс-тур по бажовским местам, приуроченный к юбилею писателя (отправление от здания администрации города, пр. Ленина, 24а).

В 11:00 в Дегтярске (ул. Стахановцев, 1б) состоится торжественное вручение ключей от квартир детям-сиротам. В мероприятии примут участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, представители управления социальной политики.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция по итогам деятельности Роспотребнадзора в 2017 году. Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская расскажет об итогах контрольно-надзорной деятельности управления в 2017 году, о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, сообщит о работе должностных лиц в сфере защиты прав потребителей, в частности о нарушениях качества предоставления медицинских, косметологических и других услуг, также поделится информацией о планах на 2018 год.

В 12:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) активисты волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Центра подготовки городских волонтеров Екатеринбурга проведут урок толерантности «Футбол без дискриминации» для будущих волонтеров ЧМ-2018. Пройдет интерактивная программа, включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое. Волонтерам расскажут, что такое профилактика дискриминирующего поведения и ответственное, толерантное и гражданско-ориентированное общество на примере гуманистических ценностей футбола.

В 14:00 в Екатеринбурге участники координационного совета программы «Екатеринбургское качество» начнут объезд предприятий, получивших этот знак. Мероприятие проведет заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов.

С 17:15 до 17:30 в ДИВСе (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) в преддверии важного матча регулярного чемпионата страны баскетбольный клуб УГМК проведет встречу с журналистами. На вопросы представителей СМИ о том, как проходит подготовка команды к предстоящему заключительному матчу регулярки, ответят игроки и главный тренер Мигель Мендес.

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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