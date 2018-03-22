22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

22.03.2018, четверг

В 09:30 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства организует пресс-тур на единственное на Урале производство автобагажников и систем автомобильной электроники, получившее господдержку – Koffer (Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, сбор в 09:20, ул. Восточная, 7д, 1 этаж, холл).

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится очередное заседание регионального кабинета министров. В вопросах повестки: подготовка к посевной кампании, рассмотрение ряда проектов постановлений правительства Свердловской области.

В 10:00 Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор бывшей чиновнице Росреестра Людмиле Осиповой, вынесенный Кировским районным судом Екатеринбурга в январе 2018 года.

В 10:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке летней оздоровительной кампании в городе. Как будет проходить запись и в какие сроки необходимо подать заявление? Какие документы потребуются от родителей? Как подготовлены лагеря к приему детей? Когда в них будут организованы тематические смены? Чем заняться ребенку, если это лето он проведет в городе? На эти и другие вопросы ответят: начальник департамента образования Екатерина Сибирцева; начальник управления культуры Татьяна Ярошевская; начальник управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина; начальник комитета по молодежной политике Анна Батенькова; главный специалист департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Игорь Рагулин.

В 10:00 на Екатеринбургском главпочтамте (пр. Ленина, 39) начнется пресс-тур по отделениям связи Екатеринбурга, во время которого специалисты покажут, как работают почтовые отделения – от самого обычного до отделения связи нового формата, и продемонстрируют все технологические новшества, которые делают обслуживание клиентов максимально комфортным и быстрым. Кроме того, участников пресс-тура познакомят с пилотным проектом, стартовавшим в Екатеринбурге, – это внедрение простой электронной подписи, что позволит клиентам получать в отделениях связи международные отправления в считанные секунды без заполнения извещений. Стартует пресс-тур с Главпочтамта, после чего, в 10:45, запланировано посещение еще двух отделений связи, все участники пресс-тура будут доставлены обратно на Главпочтамт.

В 10:00 на площадке УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19, зал наблюдательного совета) состоится конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер по сварке». Конкурс откроют заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталья Мартынова, заместитель проректора по учебной работе УрФУ Олег Ребрин.

В 11:00 в главном учебном корпусе РГППУ (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11) более 200 человек – представители восьми учебных заведений и национальных организаций – отметят Навруз, мусульманский Новый год, который носит название «Новый день». Будет организован национальный концерт, праздничные гуляния, танцевально-игровая часть с национальными угощениями.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая проблеме острых отравлений в Свердловской области. Эксперты проанализировали ситуацию с острыми отравлениями: какие вещества стали новым вызовом для токсикологов сегодня? В каких случаях летальный исход наступает до приезда скорой помощи? Почему ситуация с отравлениями спиртосодержащими жидкостями и алкоголем остается сложной на Урале? Как защититься от укуса змей во время выхода в лес? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений; Владимир Ентус, заведующий отделом токсикологических экспертиз Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу декларационной кампании 2018 года. Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева расскажет об особенностях кампании текущего года, о процедуре подачи деклараций и проведении всероссийской акции «Дни открытых дверей».

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, оф. 305) пройдет пресс-конференция, посвященная итогам Первого форума наблюдателей, прошедшего 20 марта в Москве и оценке общественного наблюдения за подготовкой и проведением выборов президента РФ в Свердловской области. В пресс-конференции примут участие: председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко, председатель рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан, член Общественной палаты РФ Владимир Винницкий, региональный координатор проекта «Национальный общественный мониторинг» по Свердловской области Евгений Стругов, руководитель общественного движения «Свободный выбор» Дмитрий Сергин.

В 12:00 в Екатеринбурге в фитнес-центре «Фан-фитнес» (ТРЦ «Фан-Фан», ул. Ясная, 2) состоится брифинг, посвященный Международному фестивалю фитнеса и физической культуры Ural Fitness Fest 2018, который стартует в Екатеринбурге 23 марта. В брифинге примут участие: главный специалист комитета по бытовому обслуживанию населения администрации города Мария Кондратьева, директор Уральского учебно-курсового комбината аэробики и фитнеса Олеся Белоусова, приглашенная звезда фестиваля, основатель фитнес-школы The Italian Job Джорджио Радичи и президент Федерации бодибилдинга Екатеринбурга Дмитрий Корнюхин. Сразу после брифинга можно будет снять тренировку, которую Джорджио Радичи проведет для фитнес-тренеров.

В 13:00 в Екатеринбурге на базе ЦГБ№3 (ул. Бебеля, 160, 2 этаж) пройдет пресс-тур, где журналисты смогут задать вопросы врачам, получить консультацию компетентных специалистов – пройти первый этап диспансеризации.

В 14:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) глава администрации Александр Якоб проведет прием юных спортсменов «Спортивные надежды». На прием приглашены воспитанники спортивных школ Екатеринбурга – победители городских, региональных и всероссийских соревнований. Им будут вручены статуэтки «Звезда».

В 17:00 часов в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится финальный гала-концерт конкурса «Юные таланты Екатеринбурга», в котором выступят солисты и творческие коллективы, принимавшие участие в городском конкурсе учащихся школ искусств. Награды победителям вручит заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В 19:00 в Екатеринбурге пройдет акция «Обними башню» (сбор у цирка на ул. 8 Марта, 43) в защиту недостроенной телебашни, снос которой намечен на 24 марта.

Екатеринбург. Другие новости 21.03.18

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