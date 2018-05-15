15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

15.05.2018, вторник

В 10:00 в Березовском состоится торжественный запуск в эксплуатацию новой линии раскроя на ООО «Сибеко», предприятия по производству сидений для автомобильного и железнодорожного транспорта (ул. Овощное отделение, 16). В мероприятии участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, директор ООО «Сибеко» Дмитрий Камерлохер. На мероприятии обсудят вопросы расширения использования производственно-технологического потенциала организаций промышленного комплекса Свердловской области в сфере импортозамещения и возможности использования производственных возможностей ООО «Сибеко» трамвайно-троллейбусным управлением, муниципальным объединением автобусных предприятий, АО «Уралтрансмаш», АО «Уральские авиалинии». Автобус для СМИ отправится в 8:30 от здания резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 10:30 и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов примет участие в презентации жилого комплекса «Космонавтов, 11» ГК ПИК – проекта по комплексному освоению территории, который предусматривает помимо жилья строительство школы, двух детских садов, поликлиники. Компанией будут представлены планы по реализации строительных проектов в Екатеринбурге, Тюмени и других регионах Урала и Западной Сибири. В мероприятии примут участие заместитель главы Екатеринбурга по капитальному строительству и вопросам землепользования Алексей Белышев, вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель, директор обособленного структурного подразделения ГК ПИК в Екатеринбурге Алексей Бирюлин. К месту проведения мероприятия будет организован трансфер (сбор с 9:30 до 10:00 у отеля «Панорама» по адресу: ул. Куйбышева, 44д).

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту вело-мотосезона. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин, президент мотоклуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин, председатель межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов расскажут о старте сезона, обсудят основы взаимодействия ведомств и организаций, нормы безопасного поведения на дороге, представят статистику аварийности и дадут памятку по правилам дорожного движения для пешеходов и водителей ТС.

В 12:00 в Свердловском областном центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б) состоится заседание пресс-клуба, где будут подведены итоги реализации межведомственного проекта по ранней диагностике злокачественных новообразований органов женской репродуктивной системы «Живи без страха!». В работе пресс-клуба примут участие: Наталья Зильбер – главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Свердловской области; Светлана Глуховская – главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Свердловской области.

В 12:00 в Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36, Екатерининский зал) состоится открытие окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля в Уральском Федеральном округе. После открытия начнутся конкурсные прослушивания. Предполагается, что итоги будут подведены к 16:00. В конкурсной программе примут участие более 300 человек из Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей – 11 хоровых коллективов. В составе жюри будут работать деятели культуры и искусства региона, возглавит экспертный совет главный хормейстер Государственного академического Мариинского театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Андрей Петренко.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:20 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в Полевском состоится торжественный запуск в эксплуатацию второй очереди пускового комплекса чугунно-литейного производства в ООО «Полимет» (ул. Магистраль, 7). В мероприятии примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, генеральный директор ООО «Полимет» Алексей Дегай. Автобус для СМИ отправится в 12:00 от здания резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 501) состоится заседание городской общественной палаты.

16:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной воли, 49, 2 этаж, конференц-зал) состоится собрание Уральской ассоциации героев. Собрание будет носить характер открытого отчета о деятельности организации и пройдет под председательством Героя России Сергея Воронина.

В 16:20 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет рассмотрена апелляционная жалоба Юлии Савиновских, у которой органы опеки забрали двоих приемных детей.

В 16:30 в ДИВСе (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) начнется первый матч (Нидерланды – Таиланд) Международного турнира по волейболу среди женских команд на Кубок первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. В 19:30 начнется игра Россия – Аргентина. Турнир продлится до 17 мая.

Екатеринбург. Другие новости 14.05.18

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