16 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

16.05.2018, среда

В 09:30 в поселке Кольцово на площадке недостроенного дома по ул. Бахчиванджи, 15, состоится выездное совещание Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по вопросам завершения объекта долевого строительства. Во встрече примут участие министр Михаил Волков, представители прокуратуры и нового инвестора объекта – группы компаний Prinzip. Запланирована встреча с представителями инициативной группы дольщиков.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26) состоится брифинг, посвященный презентации проекта «Карта гостя» – сити-пасса, который даст возможностям туристам, приезжающим в Екатеринбург, бесплатно посещать музеи, выставки и экскурсии, а также арендовать велосипед и получить скидки и бонусы в театрах, сувенирных магазинах, ресторанах и кафе уральской столицы. О содержательной и организационной стороне проекта расскажет директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. Оценку имиджевой составляющей этого проекта для развития въездного туризма Екатеринбурга даст руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Участники брифинга анонсируют запуск народного голосования для определения символа Екатеринбурга, который украсит собой «Карту гостя».

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Депутаты рассмотрят внесение в устав города поправок, отменяющих прямые выборы мэра.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 100-летия пограничных войск. Участие в мероприятии примут вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области, глава оргкомитета Владимир Власов, председатель региональной организации ветеранов пограничных войск «Граница» Сергей Кайгородов, а также ветераны погранвойск. 28 мая в России будут отмечать столетний юбилей погранвойск.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная акции «Всероссийский день посадки леса». Директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, его заместитель директора Владимир Бережнов, директор ГКУ СО «Березовское лесничество» Александр Петров и заместитель директора ГКУ СО «Дирекция лесных парков» Олег Жиганов расскажут об основных посадочных площадках Всероссийского дня посадки леса в регионе, об объемах посадочного материала, о возможности присоединения к акции в качестве волонтера, и о том, как за один день посадить 100 деревьев с помощью меча Колесова. В этом году Единый день посадки леса пройдет 19 мая.

В 11:00 в медиацентре УрФУ (ул. Ленина, 51, ауд. 248) состоится пресс-конференция, посвященная юбилейной «Майской прогулке». На встрече будет представлен подробный маршрут и новые активности мероприятия. Спикеры: Виктор Гроховский – инициатор «Майской прогулки», доцент физико-технического института УрФУ; Андрей Яговкин – член оргкомитета, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области; Лев Муравьёв – член оргкомитета, кандидат технических наук; Елена Балаева – продюсер проекта, представитель «Центра событий», Be Brand Group; Ольга Кубанина – участница «Майской прогулки» более 10 лет подряд.

С 11:30 до 13:00 в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов отопительного сезона в компании «Т Плюс» в целом и на объектах Свердловского филиала (пр. Ленина, 38, к. 320). Спикеры: Денис Паслер, председатель правления группы «Т Плюс» (доклад по видосвязи); Владимир Бусоргин, директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» (доклад в студии, ответы на вопросы представителей СМИ); Георгий Козлов, директор Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Освещаемые вопросы: работа объектов генерации и теплосетевого комплекса Екатеринбурга, Первоуральска, Нижней Туры в период ОЗП, планы на предстоящую ремонтную кампанию (инвестиционная программа и объем ремонтов и реконструкций оборудования станций и тепловых сетей), обеспечение теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, работа с потребителями в части оплаты тепловой энергии и т.п.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам выдвижения участников на предварительное голосование партии «Единая Россия». Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и член Организационного комитета по подготовке и проведению предварительного голосования в Свердловской области, пресс-секретарь Свердловского регионального отделения ВОО " Молодая гвардия «Единой России» Ирина Виноградова расскажут об итогах отбора и выдвижения участников, об основных принципах электронного предварительного голосования, а также сообщат о реализации проекта»ПолитСтартап». Предварительное голосование состоится 3 июня.

В 12:00 в ГКБ № 40 (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, нейрохирургический корпус, 1 этаж) состоится встреча с бывшей пациенткой, ее мамой и врачами ГКБ № 40 и областной детской клинической больницы № 1, участвовавшими в сложном нейрохирургическом вмешательстве и дальнейшем лечении. 24 апреля 2017 года нейрохирурги спасли двухмесячную девочку с редким диагнозом – опухолью сосудистого сплетения головного мозга.

В 13:00 на площадке ДК «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится церемония награждения победителей экологической акции «Марш парков – 2018». Победители исполнят новый гимн, а также получат футболки с логотипами, которые признаны лучшими. В рамках церемонии пройдет серия мастер-классов для детей: «Экобандана» – ребята изготовят банданы с собственным орнаментом в технике батик, «Стаканы для чистой воды» – роспись посуды при помощи витражной техники. Также будет работать 3D-фотозона «Наша планета» с изображением планеты Земля и фантазийных планет.

В 13:00 в Березовском сотрудники государственного пожарного надзора посетят загородный оздоровительный лагерь «Зарница» (ул. Механизаторов, 39) и проверят выполнение противопожарных требований, проведут с персоналом лагеря практическое занятие по эвакуации и правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

В 13:30 в Екатеринбурге начнет работу фонтан «Каменный цветок». На площадке у фонтана директор МБУ «Водоотведения и искусственные сооружения» Александр Репин расскажет, как сотрудники предприятия подготовили городские фонтаны к работе в летний период.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

Екатеринбург. Другие новости 15.05.18

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