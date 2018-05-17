17 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

17.05.2018, четверг

В 09:00 в областном перинатальном центре ОДКБ №1 (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) в рамках образовательного медицинского проекта для специалистов «Маммология от А до Я» ведущий врач онколог-маммолог РФ Марина Травина проведет семинар, созданный по материалам более чем двадцатилетнего опыта ее работы.

В 10:00 в Доме правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание кабмина. Вице-губернатор Сергей Швиндт выступит с докладом об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и подготовке к следующему отопительному периоду. Содоклады по этой теме представят директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, глава Каменского городского округа Сергей Белоусов и глава Краснотурьинска Александр Устинов. После окончания заседания правительства в пресс-холле на втором этаже состоится брифинг с участием министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, посвященный посевной кампании. Сразу после окончания брифинга будет организован пресс-тур на агрофирму «Патруши» (Сысертский район, село Патруши, ул. Колхозная, 18).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. Малышева, 101, 5 этаж, актовый зал), состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора за I квартал 2018 года. Начальник управления Игорь Бородулин расскажет о результатах работы по борьбе с нелегальными перевозчиками, о нарушениях при организованной перевозке групп детей, о результатах весогабаритного контроля. Кроме того, речь пойдет об изменениях нормативно-правовой базы, перевозчикам будут даны разъяснения и рекомендации по соблюдению новых требований. В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти Екатеринбурга и Свердловской области, Уполномоченные по защите прав предпринимателей регионов Уральского федерального округа, представители общественных объединений и ассоциаций автомобильных перевозчиков, руководители и специалисты предприятий и организаций автомобильного транспорта.

В 10:00 у обелиска в центре поселка Арти состоится церемония захоронения останков рядового Владимира Лобова – уроженца Артей, пропавшего без вести в Великую Отечественную войну, и санитара Егора Власова, уроженца села Сухановка Артинского городского округа, который также числился без вести пропавшим.

В 10:45 сотрудники Государственного пожарного надзора совместно с председателем комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Чкаловского района Екатеринбурга Евгением Мухлыниным посетят п. Шабровский, п. Горный Щит (сбор у здания администрации Чкаловского района, ул. 8 Марта, д. 177).

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная юбилейному XXXV международному фестивалю фантастики «Аэлита». Председатель оргкомитета фестиваля Борис Долинго, писатель Вадим Панов, председатель правления Интернационального союза писателей, драматургов и журналистов Александр Гриценко, председатель Международного совета по фантастической и приключенческой литературе, секретарь Союза писателей России Виталий Пищенко, писатель и литературный редактор Сергей Чекмаев расскажут о площадках, образовательной и конкурсной программе фестиваля, озвучат список почетных гостей. Фестиваль фантастики «Аэлита» пройдет в Екатеринбурге с 17 по 20 мая.

С 11:30 до 14:30 глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и его заместители проведут объезд Верх-Исетского района (автобус для журналистов отправляется в 11:15 от здания мэрии, пр. Ленина, 24а, сбор в главном фойе). В программе посещение следующих объектов: Макаровский мост, где продолжаются работы по реконструкции путепровода; Набережная Городского пруда от Челюскинцев до Ленина, отдельные участки которой планируется отремонтировать; площадь 1905 года, где планируется обсудить ремонт памятника Ленина; строящаяся школа № 1 на Верх-Исетском бульваре; площадь Субботников, где будет обсуждаться возможность реконструкции трамвайного кольца.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю литературных журналов «Толстяки на Урале». Главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев, заместитель главного редактора журнала «Урал» Надежда Колтышева, главный редактор журнала «Знамя» (Москва) Сергей Чупринин, заместитель главного редактора журнала «Дружба народов» (Москва) Александр Снегирёв, куратор проекта «Журнальный зал», редактор сетевой версии журнала «Новый мир» (Москва) Сергей Костырко расскажут о культурной и дискуссионной программах фестиваля, сообщат о запланированных в рамках литературного марафона мероприятиях, творческих встречах, кинопоказах, поэтических «баттлах», а также обсудят перспективы развития толстых журналов на Урале.

С 16:30 до 21:00 в Центре настольного тенниса (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 2 этаж) состоится турнир по настольному теннису «Уральская шляпа», организованный ИД «Коммерсантъ-Урал» и Клубом настольного тенниса УГМК. За чемпионское звание и главный приз соревнований – Уральскую шляпу, сразятся политики, руководители бизнеса и органов власти, общественные деятели.

В 19:00 в Екатеринбурге в отеле «Гранд Авеню» (пр. Ленина, 40, малый конференц-зал) состоится собрание инициативной группы по проведению референдума Свердловской области по вопросу о всенародных выборах мэров городов и глав районов. На повестку дня будет вынесен ряд вопросов, касающихся организации проведения референдума. На собрании будут присутствовать депутаты Екатеринбургской городской думы, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, депутаты муниципальных образований, а также известные общественники и неравнодушные граждане.

В 19:00 в Институте государственного управления и предпринимательства УрФУ (пр. Ленина, 13б) состоится заседание топ-клуба, посвященное перспективам социального предпринимательства в Свердловской области. Мероприятие организовано АСИ в УрФО и правительством Свердловской области. Планируется, что участниками мероприятия станут первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, заместитель губернатора Павел Креков, заместитель председателя заксобрания региона Владимир Власов, министр образования и науки Юрий Биктуганов, директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян, представители министерств и ведомств региона.

В 20:00 в Екатеринбурге в «Доме печати» (пр. Ленина, 49) состоится новый Science Slam: пять молодых ученых расскажут о своих исследованиях. В программе: Екатерина Худякова, кандидат исторических наук, МГУ имени М.В Ломоносова, «Не все так прозрачно: роль женщины в обществе через призму эволюции нижнего белья»; Кирилл Зейде, ведущий инженер и старший преподаватель департамента радиоэлектроники и связи ИРИТ-РТФ УрФУ, «Электродинамика. Все относительнее и относительнее…»; Иван Сморкалов, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных УрО РАН, «Поле битвы земля или межмикробные взаимодействия в почве, загрязненной углеводородами»; Александра Шубина, ассистент кафедры кожных и венерических болезней УГМУ, врач-дерматовенеролог СОКВД, «Загорают и не знают: диагностика рака кожи через мобильное приложение». Имя пятого участника будет объявлено дополнительно. Вход платный.

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

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