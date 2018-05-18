18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

18.05.2018, пятница

В 09:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж, зал заседаний) состоится заседание комитета по бюджету. В повестке – внесение изменений в бюджет региона на 2018 год (законодательная инициатива областного правительства).

В 09:00 в Екатеринбурге пройдет акция «На работу на велосипеде». К ней присоединятся сотрудники районных администраций Железнодорожного (ул. Мельковская, 7) и Октябрьского (ул. Луначарского, 217) районов Екатеринбурга.

В 10:00 в Екатеринбурге в информационном центре на площади у памятника основателям города и Водонапорной башни состоится пресс-конференция проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге – 2018». Спикерами выступят: начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская; генеральный секретарь Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрий Васьков; директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Пресс-конференция откроет XII проект «Ночь музеев в Екатеринбурге». Перед пресс-конференцией, с 9:00 до 10:00, екатеринбургские художники из творческой студии «Матяж Арт Хаус» будут в режиме реального времени расписывать информационный центр – создадут масштабный коллаж, посвященный юбилею Екатеринбурга.

В 10:00 на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8) стартует финальный тур регионального этапа VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста. Победители будут представлять Свердловскую область на всероссийском финале чемпионата, который пройдет с 5 по 8 июня в Пятигорске.

В 10:00 полигоне в посёлке Большое Седельниково пройдут первые соревнования по мастерству управления беспилотными летательными системами среди сотрудников ГУ МЧС России (сбор представителей СМИ в 09:40). Участники продемонстрируют навыки по оперативному развертыванию оборудования на месте ЧС и приемы пилотажа при прохождении полосы препятствий, поиске заданной точки, управлении беспилотной летательной системой по приборам, без визуального контакта с оператором.

С 10:00 до 12:30 в поселке Заря Алапаевского района (ул. Ленина, 25, Дом культуры) министерство АПК и продовольствия и союз предприятий молочной промышленности Свердловской области проведут областной смотр-конкурс молочной продукции. В конкурсе участвуют 12 молочных заводов региона. В перерыве работы конкурсной комиссии для СМИ предусмотрена экскурсия на ферму роботизированного доения животных ООО «Ямовский».

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Ночь музеев» в регионе. Заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, руководитель центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея Светлана Швецова, куратор фотовыставки ТАСС «Главные кадры» Нина Гомиашвили, директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева, директор музейного комплекса «Северная домна» Анна Трепалова, директор музея военной техники УГМК Александр Емельянов, директор арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских и директор филиала БКС-Ультима в Екатеринбурге Виктор Долженко расскажут о значимости мероприятия, о формате, новых участниках и специальных акциях, а также предоставят информацию о подготовленной музейными площадками основной и дополнительной программах. Акция «Ночь музеев» пройдет в ночь с 19 на 20 мая. Тема этого года – «Шедевры из запасников».

В 11:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 1) в рамках празднования 150-летия со дня рождения последнего российского императора в Екатеринбурге пройдет общественный форум по сохранению наследия Николая II. Форум соберет историков, философов, богословов, общественных деятелей с разных регионов страны, а также зарубежных докладчиков – ожидаются участники из Сербии и Болгарии.

В 12:00 «Екатеринбург-Арены» (перекресток улиц Крауля и Крылова) представитель городского центра организации движения Максим Митохляев расскажет журналистам о нанесении разметки в Екатеринбурге. Эксперт расскажет о технологии нанесения, гарантийных обязательствах подрядных организаций и ответит на вопросы.

В 14:30 в Асбесте заместитель губернатора Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Цветков откроют первую в Южном управленческом округе представят новую модель поликлиники в рамках проекта «Бережливую поликлиника» (ул. Чкалова, 51, поликлиника № 4).

В 15:00 на базе яхт-клуба «Коматек» на юго-восточном побережье Верх-Исетского пруда (Екатеринбург, ул. Кирова, 40) пройдет инклюзивная регата, в которой примут участие 16 смешанных экипажей из разных городов России: Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Самарской области. Впервые чемпионат будет проводиться в новом формате: двое незрячих будут управлять судном, а двое других членов команды смогут помогать им лишь словами.

В 17:00 в Екатеринбурге в доме Севастьянова (пр. Ленина, 35) пройдет Императорский бал выпускников. Каждый участник получит золотую или серебряную медаль «Преуспевающему». Награды вручат заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На бал приглашены выпускники-отличники, призеры всероссийских и международных олимпиад.

Екатеринбург. Другие новости 18.05.18

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