21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

21.05.2018, понедельник

В 09:30 в правительстве Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж) состоится встреча исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова с выпускниками Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Ребята представят проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», который разработали во время второй смены фонда, выскажут предложения по дальнейшей его разработке и реализации на территории региона.

В 09:30 в Уральском государственном педагогическом университете (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26) состоится день открытых дверей «Российско-германские молодёжные обмены» в рамках Российско-Германского семинара «Мир без границ». Запланированы выставки, презентации, мастер-классы и дискуссии. Семинар продлится до 24 мая.

В 11:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Малышева, 2б, зал № 350) будет рассмотрен иск прокуратуры Свердловской области к заксобранию о лишении мандатов десяти депутатов. Ответчик – комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного собрания. Судья: Майорова Ирина Владимировна.

В 11:00 на площади Советской Армии в Екатеринбурге состоится открытие V Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооружённых сил РФ «Несокрушимое и легендарное». Выступления будут проходить в окружном Доме офицеров ЦВО с 21 по 26 мая. В конкурсе примут участие 12 ансамблей: по одному из каждого военного округа, а также ансамбли Северного, Балтийского и Черноморского флота, Воздушно-десантных и Железнодорожных войск, Воздушно-космических сил и ансамбль РВСН «Красная звезда».

В 13:00 в центре культуры «Орджоникидзевский» (Екатеринбург, бульвар Культуры, 3) состоится пресс-конференция, посвященная дню рождения Орджоникидзевского района и третьему фестивалю The Beatles Fest, который пройдет 26 мая. В пресс-конференции примут участие: Вячеслав Трапезников – глава Орджоникидзевского района; Вера Белоус – директор фестиваля; Александр Пантыкин – председатель Уральского отделения Союза композиторов, ежегодный участник и музыкальный эксперт фестиваля. В рамках пресс-конференции пройдет экскурсия с элементами дополненной и виртуальной реальности «Чердак ДК» и будет презентован фотопроект The Beatles Fest. Все участники пресс-конференции получат GiftBox с набором необходимых вещей для фестиваля и билеты на The Beatles Fest.

В 13:50 в Екатеринбурге начнется объезд руководителями города Чкаловского района. В программе объезда: обсуждение планов по ремонту МБУ «Центр культуры «Экран» и двух детских садов; осмотр строящихся аутлет-центра, образовательного центра на 1000 школьников и ледовой арены «Авто» в микрорайоне Солнечном.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная российскому театральному фестивалю «Золотая маска». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, директор Екатеринбургского театра драмы Алексей Бадаев, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова и артисты Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова расскажут о программе и участниках театрального фестиваля, поделятся информацией о предстоящей презентации лаборатории «Театр реальности».

